Трамп возмутился публикацией в СМИ о встрече генпрокурора США с послом РФ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The Washington Post о встрече генпрокурора США Джеффа Сешнса, когда тот был советником Трампа, с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Свой комментарий по поводу публикации Трамп написал в Twitter.

"Новая утечка по разведке от Amazon Washington Post, на этот раз против генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки... должны прекратиться!", - написал он.

A new INTELLIGENCE LEAK from the Amazon Washington Post,this time against A.G. Jeff Sessions.These illegal leaks, like Comey's, must stop!