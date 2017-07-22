Трамп возмутился публикацией в СМИ о встрече генпрокурора США с послом РФ

Суббота, 22 июля 2017, 15:48

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The Washington Post о встрече генпрокурора США Джеффа Сешнса, когда тот был советником Трампа, с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Свой комментарий по поводу публикации Трамп написал в Twitter.

"Новая утечка по разведке от Amazon Washington Post, на этот раз против генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки... должны прекратиться!", - написал он.

A new INTELLIGENCE LEAK from the Amazon Washington Post,this time against A.G. Jeff Sessions.These illegal leaks, like Comey's, must stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 липня 2017 р.

Напомним, видння The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США сообщило, что посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк во время президентской гонки в 2016 году обсуждал с Джеффом Сешнсом, который сегодня занимает должность генпрокурора США, ход предвыборной кампании Дональда Трампа, в том числе политические вопросы, важные для Москвы.

в начале марта генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Ранее стало известно, что Джефф Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате.