Президент Польши подписал один из трех спорных законов о судоустройстве

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом Польши в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.
Эту информацию подтвердили в канцелярии главы государства, сообщает Wyborcza.
Дуда подписал закон о судах общей юрисдикции. Документ предусматривает предоставление министру юстиции, который одновременно занимает пост генерального прокурора, больше полномочий и влияния на суды общей юрисдикции.
Напомним, 24 июля Дуда заявил, что наложит вето на противоречивые законы о Верховном суде и Национальном совете судей, принятые на прошлой неделе Сенатом в рамках судебной реформы.
Польский премьер Беата Шидло после этого сказала, что правительство Польши намерено продолжить реформирование судебной системы, несмотря на вето Дуды.
На прошлой неделе вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс призвал Польшу отложить проведение судебной реформы, иначе Варшаву ждет дисциплинарное наказание.
По его словам, реформа судопроизводства окажет "очень значительное негативное влияние" на независимость судов.