Президент Польши подписал один из трех спорных законов о судоустройстве

Вторник, 25 июля 2017, 10:46

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом Польши в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.

Эту информацию подтвердили в канцелярии главы государства, сообщает Wyborcza.

Дуда подписал закон о судах общей юрисдикции. Документ предусматривает предоставление министру юстиции, который одновременно занимает пост генерального прокурора, больше полномочий и влияния на суды общей юрисдикции.

Напомним, 24 июля Дуда заявил, что наложит вето на противоречивые законы о Верховном суде и Национальном совете судей, принятые на прошлой неделе Сенатом в рамках судебной реформы.

Польский премьер Беата Шидло после этого сказала, что правительство Польши намерено продолжить реформирование судебной системы, несмотря на вето Дуды.

На прошлой неделе вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс призвал Польшу отложить проведение судебной реформы, иначе Варшаву ждет дисциплинарное наказание.

По его словам, реформа судопроизводства окажет "очень значительное негативное влияние" на независимость судов.