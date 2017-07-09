В трех районах Сирии начал действовать режим прекращения огня

Воскресенье, 09 июля 2017, 11:57

В юго-западных районах Сирии в воскресенье начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились Россия и США.

Об этом сообщает AFP.

Так называемые зоны деэскалации созданы на юго-западе Сирии в районах Даръа, Кунейтра и Сувейда.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что принятое решение о прекращении огня является приоритетом для американской стороны и важным шагом на пути к конечному миру в стране.

"Такие зоны где-эскалации являются приоритетом для Соединенных Штатов, и США поощряют прогресс, достигнутый в рамках этого соглашения", - сказал он.

"Соединенные Штаты Америки остаются привержецами победы над ИГИЛ, помогая прекратить конфликт в Сирии, уменьшить страдания и дать людям возможность вернуться в свои дома. Это соглашение является важным шагом к достижению этих общих целей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция в координации с США и Иорданией.