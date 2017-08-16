Хакеры атаковали парламент Шотландии - СМИ

Среда, 16 августа 2017, 08:43

Компьютерные системы парламента Шотландии подверглись хакерской атаке через несколько недель после подобной атаки на аккаунты электронной почты парламента Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, во вторник сотрудники парламента были предупреждены, что хакеры систематически и неоднократно пытаться взломать их пароли для доступа к многочисленным почтовым ящикам.

Официальные представители парламента заявили, что у них нет информации о совершенном взломе, однако парламентарии и сотрудники получили предупреждение, что хакерская атака может означать лишь то, что кто-то вышел из их аккаунтов.

Глава парламента Пол Грайс официально проинформировал депутатов о внешней попытке проникнуть в их почтовые ящики, которую зафиксировали парламентские системы мониторинга.

"Похоже, что эта атака была направлена ​​на парламентские IT-аккаунты таким же образом, как и та, которой в июне подвергся британский парламент", - заявил Грайс.

Эта атака произошла после нападения на компьютеры в Вестминстере в июне. Британские службы безопасности обвинили в нападении российское правительство.

Хакеры тогда получили доступ к 90 учетным записям электронной почты со слабыми паролями.