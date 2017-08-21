Исполнителя теракта в Барселоне убито

Понедельник, 21 августа 2017, 19:05

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Полиция Каталонии подтвердила ликвидацию исполнителя теракта в Барселоне во время спецоперации в Субиратсе неподалеку каталонской столицы.

"Мы подтверждаем, что человек, убит в инциденте в Субиратсе - это Юнес Абуякуб, автор террористической атаки в Барселоне", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Confirmem que la persona abatuda a l'incident de #Subirats és Younes Abouyaaqoub, autor de l'atemptat terrorista a #Barcelona — Mossos (@mossos) 21 серпня 2017 р.

Ранее о ликвидации главного подозреваемого в теракте сообщило издание El Pais со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В понедельник после обеда в муниципалитете Субиратс заметили человека, похожего на Юнеса Абуякуба, которого считают водителем фургона, что наехал на пешеходов в Барселоне. После этого полиция начала там спецоперацию.

Согласно сообщению, полицейские застрелили мужчину, на котором был "пояс смертника". Впоследствии выяснилось, что пояс оказался муляжом.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.

Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье: "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах".