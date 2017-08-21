Исполнителя теракта в Барселоне убито

Полиция Каталонии подтвердила ликвидацию исполнителя теракта в Барселоне во время спецоперации в Субиратсе неподалеку каталонской столицы.
"Мы подтверждаем, что человек, убит в инциденте в Субиратсе - это Юнес Абуякуб, автор террористической атаки в Барселоне", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Confirmem que la persona abatuda a l'incident de #Subirats és Younes Abouyaaqoub, autor de l'atemptat terrorista a #Barcelona— Mossos (@mossos) 21 серпня 2017 р.
Ранее о ликвидации главного подозреваемого в теракте сообщило издание El Pais со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В понедельник после обеда в муниципалитете Субиратс заметили человека, похожего на Юнеса Абуякуба, которого считают водителем фургона, что наехал на пешеходов в Барселоне. После этого полиция начала там спецоперацию.
Согласно сообщению, полицейские застрелили мужчину, на котором был "пояс смертника". Впоследствии выяснилось, что пояс оказался муляжом.
Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.
Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.
В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.
Подробнее о последних испанских терактах можно почитать в статье: "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах".