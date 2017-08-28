Британские чиновники прибыли в Брюссель на очередные переговоры по Brexit

Понедельник, 28 августа 2017, 08:44

Официальные переговоры по Brexit должны снова начаться в Брюсселе, в то время как британская сторона призывает ЕС проявить "гибкость".

Об этом сообщает BBC.

Представитель Великобритании на переговорах с ЕС о Brexit Дэвид Дэвис хочет расширить обсуждение, чтобы включить вопросы торговли.

Однако в ЕС заявляют, что должен быть прогресс в вопросах прав граждан, ирландской границы и цены за выход Британии из блока, прежде чем переговоры расширятся по другим вопросам.

Сообщается, что обе стороны заявили, что в этом, третьем раунде переговоров нет реальной перспективы прорыва.

Недавно правительство Великобритании опубликовало новые документы, в которых изложена позиция Лондона по ряду вопросов по Brexit.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что Великобритания будет вынуждена платить по обязательствам перед ЕС, что является частью переговоров по Brexit.