Поддерживаемые США сирийские повстанцы заявили, что по ним ударила авиация РФ

Суббота, 16 сентября 2017, 14:21

Сирийские правительственные силы или российская авиация нанесли удары по поддерживаемых США сирийским повстанцам в провинции Дейр-эз-Зор, заявляют повстанцы.

Атака произошла на рассвете в субботу, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя прозападных повстанцев Ахмеда Абу Хвалу.

По его словам, в результате авиаударов ранения получили шесть членов Сирийских демократических сил (SDF), в состав которых входят курды и арабские боевые группы.

Авиация прибыла с подконтрольной правительству территории и нанесла удары по позициям повстанцев на восточном берегу Евфрата. По словам оппозиции, это могли быть самолеты ВКС России или военно-воздушных сил Сирии.

Как известно, сирийские повстанцы, поддерживаемые США, и сирийская правительственная армия проводят отдельные наступательные операции против "Исламского государства" на востоке Сирии.