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За три месяца действия безвиза во въезде в ЕС отказали только 61 украинцу

Вторник, 19 сентября 2017, 18:58
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За три месяца действия безвизового режима во въезде в Европейский союз отказали 61 украинцу.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Так, отказ во въезде в ЕС за время действия безвиза получил лишь 61 гражданин Украины - это 0,026% от общего количества безвизовых путешественников.

Основными причинами отказа во въезде были превышение сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах ЕС.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, 5 799 360 граждан Украины по состоянию на 11 сентября 2017 посетили ЕС в течение трех месяцев с момента вступления в силу безвизового режима.

Среди них 1 413 178 граждан - по биометрическим паспортам, в том числе 235 795 граждан - без виз. То есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Согласно этим же данным, количество поездок, совершенных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017, выросла на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены ЕС ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как работает безвизовый режим, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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