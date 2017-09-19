За три місяці дії безвізу у в'їзді до ЄС відмовили лише 61 українцю

Вівторок, 19 вересня 2017, 18:58

За три місяці дії безвізового режиму у в'їзді до Європейського союзу відмовили 61 українцю.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Так, відмову у в’їзді до ЄС за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України – це 0,026% від загальної кількості безвізових подорожуючих.

Основними причинами відмови у в’їзді були перевищення термінів перебування в ЄС під час попередніх поїздок та відсутність документів, що підтверджують мету та умови перебування в країнах ЄС.

Згідно з даними Державної прикордонної служби України, 5 799 360 громадян України станом на 11 вересня 2017 відвідали ЄС протягом трьох місяців з моменту набрання чинності безвізового режиму.

Серед них 1 413 178 громадян – за біометричними паспортами, у тому числі 235 795 громадян – без віз. Тобто 87% громадян з біометричними паспортами подорожували з візами, а 17% скористалися усіма перевагами безвізового режиму.

Згідно з цими ж даними, кількість поїздок, здійснених українцями до країн ЄС за три літніх місяці 2017 року, зросла на 10% у порівнянні з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени ЄС запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".