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Президент Румынии отменил визит в Украину из-за нового закона об образовании

Пятница, 22 сентября 2017, 07:55
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Президент Румынии Клаус Йоханниса заявил об отмене октябрьского визита в Украину из-за принятого Верховной Радой закона "Об образовании".

Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.

По словам Йоханниса, он отменил свой визит в Украину, который должен был состояться в октябре, после принятия закона об образовании, считая, что этот нормативный акт существенно ограничивает доступ меньшинств к образованию на родном языке, в частности, румын.

"В результате, когда мы узнали об этом законе, я отказался от своего визита в Украину, и я также выступил против визита главы ВРУ, запланированный в конце сентября, чтобы послать сильный дипломатический сигнал. Отмена визита президента также сигнал мощнейший", - сказал он.

По словам Йоханниса, в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН он встретился с президентом Украины Петром Порошенко и сообщил ему об отмене своего визита в Украину.

"Я прямо сказал ему, что этот визит не состоится, пока не будет достигнут прогресс в этом законе об образовании", - сказал он.

Недавно, румынский парламент в среду принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

Глава МИД Украины Павел Климкин 19 сентября заверил Румынию, что образовательный закон поможет меньшинствам самореализоваться.

Напомним, накануне венгерский парламент единогласно осудил украинский закон об образовании.

Украина выразила готовность направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью образовательного закона.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте на сайте "ЕвроПравды": "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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