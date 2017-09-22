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Украина разочарована решением президента Румынии отменить визит - МИД

Пятница, 22 сентября 2017, 19:43
Версия для печати Комментарии

Украина разочарована решением президента Румынии Клауса Йоханниса отменить визит в Украину из-за принятого Верховной Радой закона "Об образовании".

Об этом заявила представитель пресс-службы МИД Украины в комментарии AFP.

Представительница украинского министерства подтвердила, что визит Йоханниса, который должен был состояться в октябре, был отменен.

"Мы разочарованы тем, что румынская сторона не хочет, чтобы у лидеров был диалог", - сказала она.

Недавно румынский парламент принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

Глава МИД Украины Павел Климкин 19 сентября заверил Румынию, что образовательный закон поможет меньшинствам самореализоваться.

Напомним, накануне венгерский парламент единогласно осудил украинский закон об образовании.

Украина выразила готовность направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью образовательного закона.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте на сайте "ЕвроПравды": "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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