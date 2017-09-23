МИД уверяет, что визит президента Румынии "не отменен", вопреки заявлению Бухареста

Суббота, 23 сентября 2017, 11:05

Министерство иностранных дел пытается смягчить дипломатическую терминологию о запланированном ранее визите президента Румынии, который не состоится в заявленные сроки.

В комментарии УНИАН в министерстве подчеркнули, что не считают визит "отмененным".

"Визит не отменен, а перенесен", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД отметили, что соответствующую ноту получили еще на прошлой неделе. Вместе с тем, новая дата, на которую якобы перенесен визит, не называется.

"Мы разочарованы нежеланием румынской стороны по поводу диалога между лидерами. Внутриполитическая дискуссия не должна негативно влиять на двусторонние отношения. Мы подтверждаем заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и ожидаем его продолжения в ближайшее время", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Необходимо заметить, что в официальном заявлении для СМИ сам президент Румынии Клаус Йоханнис заявляет об отмененном (contramandat) визите в Украину.

По словам Йоханниса, он отменил свой визит в Украину, который должен состояться в октябре, после принятия закона об образовании. "Я отказался от своего визита в Украину, и я также выступил против визита главы ВРУ в конце сентября, чтобы послать сильный дипломатический сигнал. Отмена визита президента является сигналом чрезвычайно мощным", - сказал он.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте на сайте "ЕвроПравды": "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы закона об образовательнии".