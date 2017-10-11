Мадрид требует от Каталонии объяснить, что означает декларация о независимости

Среда, 11 октября 2017, 13:28

Премьер Испании Мариано Рахой прислал лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону запрос с просьбой разъяснить, что означает декларация о независимости.

Об этом сообщает El Pais.

По словам премьера, вчерашние события в Каталонии создали ситуацию определенного непонимания, поэтому он ждет от Пучдемона объяснений, была ли провозглашена независимость.

"Это понимание необходимо для активации статьи 155 конституции. Для этого мы хотим, чтобы у граждан было понимание", - заявил Рахой.

Применение статьи 155 означает приостановление самоуправления в Каталонии.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил об одностороннем провозглашении независимости от Испании, вместе с главами нескольких партий подписав соответствующую декларацию. В то же время он обратился в региональный парламент в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

Правительство Испании в среду утром собралось на экстренное заседание.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.