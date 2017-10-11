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Мадрид вимагає від Каталонії пояснити, що означає декларація про незалежність

Середа, 11 жовтня 2017, 13:28
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Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.

Про це повідомляє El Pais.

За словами прем'єра, вчорашні події у Каталонії створили ситуацію певного нерозуміння, тому він хоче від Пучдемона пояснень, чи було проголошено незалежність.

"Це розуміння необхідне для активації статті 155 конституції. Для цього ми хочемо, щоб у громадян було розуміння", - заявив Рахой.

Застосування статті 155 означає призупинення самоуправління в Каталонії.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про одностороннє проголошення незалежності від Іспанії, разом з головами кількох партій підписавши відповідну декларацію. В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Уряд Іспанії у середу вранці зібрався на екстрене засідання.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

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