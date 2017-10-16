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ЕС призвал США сохранить ядерное соглашение с Ираном

Понедельник, 16 октября 2017, 16:17
Версия для печати Комментарии

Министры иностранных дел Европейского союза поддержали ядерную сделку с Ираном, заявив, что соглашение работает и является ключевым элементом усилий по нераспространению ядерного оружия, таким образом став в оппозицию к Дональду Трампу.

Соответствующее заявление министры одобрили в понедельник, сообщает Associated Press.

"ЕС поддерживает продолжение полного и эффективного выполнения всех частей соглашения", - заявили министры в своем заявлении. Они отметили, что Международное агентство по атомной энергии восемь раз подтвердило, что Иран выполняет свои обязательства.

"В момент острой ядерной угрозы ЕС полон решимости сохранить соглашение в качестве ключевой основы международной архитектуры нераспространения ядерного оружия", - отметили министры, подчеркивая, что рассматривают решение Дональда Трампа "в контексте внутриамериканского процесса".

Министры также подчеркнули свою надежду на то, что Конгресс США не подвергнет сомнению соглашение и обеспечит ее выполнения.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп объявил новую жесткую политику в отношении Ирана, пообещав разорвать ядерную сделку с Ираном. Он также выразил намерение ввести новые санкции против Тегерана.

Теперь у Конгресса США есть 60 дней, чтобы решить, прекратят ли США участие в сделке, введя санкции против Ирана.

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