МИД Польши вызвало Дещицу из-за мемориала с надписью о польских оккупантах

Вторник, 17 октября 2017, 16:11

Фото

В МИД Польши провели встречу с украинским послом Андреем Дещицей в связи с участием вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в открытии мемориала в честь стрельцов Карпатской Сечи и надписи на нем о польских оккупантах.

Об этом сообщается на сайте МИД Польши.

Отмечается, что 17 октября в Министерстве иностранных дел Польши состоялась встреча с послом Украины Дещицей, по инициативе заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого.

"Заместитель министра иностранных дел Польши выразил свое удивление в связи с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и других украинских высокопоставленных государственных чиновников и почетного караула Вооруженных сил Украины в торжественном открытии мемориального комплекса в честь павших стрельцов Карпатской Сечи в Климеце на Верецком перевале 15 октября", - говорится в сообщении.

МИД Польши, в частности, обращает внимание на таблицу с надписью: "Героям Карпатской Украины, расстрелянных польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года", и то, что расстрел 600 стрельцов Карпатской Сечи совершило подразделение Корпуса охраны границы.

Фото radiosvoboda.org

"Польша никогда не оккупировала Украину. Некоторые территории сегодняшней украинского государства входили в состав Польши на основе международного права. До сих пор не было представлено ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовом расстреле стрельцов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственность в этом преступлении, в котором подозревают (Польшу - Ред.)", - заявили в МИД Польши.