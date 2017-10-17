МЗС Польщі викликало Дещицю через меморіал з написом про польських окупантів

Вівторок, 17 жовтня 2017, 16:11

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В МЗС Польщі провели зустріч з українським послом Андрієм Дещицею у зв'язку з участю віце-прем’єра України Іванни Климпуш-Цинцадзе у відкритті меморіалу на честь стрільців Карпатської Січі та напису на ньому про польських окупантів.

Про це повідомляється на сайті МЗС Польщі.

Зазначається, що 17 жовтня в Міністерстві закордонних справ Польщі відбулася зустріч з послом України Дещицею, за ініціативою заступника міністра закордонних справ Бартоша Ціхоцького.

"Заступник міністра закордонних справ Польщі висловив своє здивування у зв’язку з участю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе та інших українських високопоставлених державних чиновників та почесного караулу Збройних сил України в урочистому відкритті меморіального комплексу на честь полеглих стрільців Карпатської Січі у Климеці на Верецькому перевалі 15 жовтня", - йдеться у повідомленні.

МЗС Польщі, зокрема, звертає увагу на таблицю із написом: "Героям Карпатської України, розстріляними польськими та угорськими окупантами у березні 1939 року", й те, що розстріл 600 стрільців Карпатської Січі здійснив підрозділ Корпусу охорони кордону.

Фото radiosvoboda.org

"Польща ніколи не окуповувала Україну. Деякі території сьогоднішньої української держави входили до складу Республіки Польща на основі міжнародного права. До тепер не було представлено жодного доказу на підтримку тези про масовий розстріл стрільців Карпатської Січі у березні 1939 року, не згадуючи вже про польську відповідальність у цьому злочині, в якому підозрюють (Польщу - Ред.)", - заявили в МЗС Польщі.