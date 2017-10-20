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Два богатейшие регионы Италии проведут референдумы за расширение автономий

Пятница, 20 октября 2017, 17:16
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Два богатейшие регионы Италии, Ломбардия и Венето, проведут 22 октября референдумы по расширению автономий.

Об этом сообщает The Local.

Референдумы, которые пройдут в Ломбардии, где проживает 10 миллионов человек и Венето с 5 миллионами человек, не будут иметь юридически обязательной силы.

Вопрос, который выносится на референдумы, звучит следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы ваш регион получил дополнительные формы автономии?"

Отметим, что ни Ломбардия, ни Венето не обращаются к избирателям с просьбой рассмотреть вопрос независимости от Италии, а лишь то, чтобы местные органы власти имели больше полномочий.

Любому региону разрешено выносить такой вопрос в соответствии с конституцией Италии.

Также в провинции Беллуно, в пределах Венето, пройдет микрореферендум, где жители будут решать, хотят ли они большей независимости от самого региона.

Ожидается, что оба региона проголосуют за расширение автономий.

Опрос, проведенный консалтинговой фирмой Lorien в начале октября, показал, что 69% тех, кто планирует голосовать, скажут "да", по сравнению с 31%, которые планируют проголосовать "нет".

Как известно, Ломбардия и Венето являются двумя самыми богатейшими регионами Италии, которые производят 20 и 10 процентов общего ВВП страны. Каждый из регионов платит в Рим гораздо больше налогов, чем потом получает в инвестициях и услугах.

Налогоплательщики в Северной Италии уже давно жалуются на то, что большая часть их доходов идет к центральному итальянскому правительству, которое затем тратит их в бедных регионах на юге.

Напомним, 18 мая 2016 года региональный совет Венето – северо-восточного региона Италии с центром в Венеции – поддержал резолюцию относительно признания Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.

Аналогичную резолюцию 29 июня принял совет Лигурии, а в июле 2016 ее поддержал региональный совет Ломбардии.

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