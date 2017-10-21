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Посол: трагедии не случилось, Чехия может остаться проевропейской и проукраинской

Суббота, 21 октября 2017, 21:30
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Посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис считает, что новое правительство, сформированное по итогам парламентских выборов, вполне может оказаться проевропейским.

Об этом он заявил в субботу в комментарии "Европейской правде".

Посол согласился с тем, что результаты правящей социал-демократической партии оказались значительно ниже, чем прогнозировалось – как сообщалось ранее, они заняли лишь шестое место – однако подчеркнул, что это совпадает с трендом последнего времени. "Опросы показывали, что избиратели разочаровались в традиционных партиях и отдали предпочтение партиям популистского, евроскептичного и антимигрантского направления", - пояснил дипломат.

Дипломат убежден, что центром следующей правительственной коалиции – если она будет создана – станет партия ANO, возглавляемая миллиардером Андреем Бабишем. ANO шла на выборы с популистскими лозунгами, однако Россия не считает, что это свидетельствует о проблемах для Украины от нового правительства.

"Я не склонен демонизировать партию АНО. Хотя она имеет несколько отличный от многих других партий взгляд на функционирование ЕС, это довольно прагматичная партия, многие из ее членов поддерживают Украину, в том числе – действующий министр обороны Чехии Мартин Стропницки, который недавно посещал Киев. А следовательно, нам не следует драматизировать результаты выборов", - подчеркнул посол.

Он также обратил внимание на то, что одна из откровенно пророссийских политсил – коммунистическая партия – потеряет в новом парламенте почти половину мандатов по сравнению с нынешним созывом. "Неожиданностью стал провал коммунистической партии, которая показала худший результат на 30 лет, менее 8%", - отметил дипломат.

Как сообщала Европейская правда, по результатам выборов в Чехии партия власти оказалась на 6 месте, третье заняла Партия пиратов.

Евгений Перебийнис подчеркнул, что очень многое будет зависеть от того, какие партии войдут в коалицию с ANO. "В игре остаются немало вариантов коалиции, которые будут означать формирование проевропейского правительства, готового и в дальнейшем поддерживать Украину", - пояснил посол, обратив внимание на заявление лидера ANO о невозможности коалиции с двумя ключевыми пророссийскими силами – праворадикалами и коммунистами.

О вероятных раскладах нового правительства читайте в статье Европейской Правды "Скандальный олигарх и друзья Путина: станет ли Чехия "слабым звеном" ЕС"

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