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Посол: трагедії не сталося, Чехія може лишитися проєвропейською та проукраїнською

Субота, 21 жовтня 2017, 21:30
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Посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс вважає, що новий уряд, сформований за підсумками парламентських виборів, цілком може виявитися проєвропейським.

Про це він заявив у суботу в коментарі "Європейській правді".

Посол погодився із тим, що результати правлячої соціал-демократичної партії виявилися значно нижчими, ніж прогнозувалося – як повідомлялося раніше, вони посіли лише шосте місце, однак наголосив, що це співпадає з трендом останнього часу. "Опитування свідчили, що виборці розчарувалися у традиційних партіях і віддали перевагу партіям популістського, євроскептичного і антимігрантського спрямування", - пояснив дипломат.

Дипломат переконаний, що центром наступної урядової коаліції – якщо вона буде створена – стане партія ANO, очолювана мільярдером Андрієм Бабішем. ANO йшла на вибори з популістичними лозунгами, однак Перебийніс не вважає, що це свідчить про проблеми для України від нового уряду.

"Я не схильний демонізувати партію АНО. Хоча вона має дещо відмінний від багатьох інших партій погляд на функціонування  ЄС, це доволі прагматична партія, багато з її членів підтримують Україну, в тому числі – чинний міністр оброни Чехії Мартін Стропніцкі, який нещодавно відвідував Київ. А отже, нам не слід драматизувати результати виборів", - наголосив посол.

Він також звернув увагу на те, що одна з відверто проросійських політсил – комуністична партія – втратить у новому парламенті майже половину мандатів у порівнянні з нинішнім скликанням. "Несподіванкою став провал комуністичної партії , яка показала найгірший результат на 30 років, менше 8%", - зауважив дипломат.

Як повідомляла Європейська правда, за результатами виборів в Чехії партія влади опинилася на 6 місці, третє – посіла Партія піратів.

Євген Перебийніс підкреслив, що дуже багато залежатиме від того, які партії увійдуть у коаліцію з ANO.  "У грі залишаються чимало варіантів коаліції, які означатимуть формування проєвропейського уряду, готового і надалі підтримувати Україну", - пояснив посол, звернувши увагу на заяву лідера ANO про неможливість коаліції з двома ключовими проросійськими силами – праворадикалами та комуністами.

Детальніше про імовірні коаліції читайте в статті Європейської Правди: "Скандальний олігарх та друзі Путіна: чи стане Чехія "слабкою ланкою" ЄС"

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