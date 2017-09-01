Ассоциация на распутье: почему борьба за соглашение с ЕС не закончится 1 сентября

Европейская правда _ Пятница, 01 сентября 2017, 09:18

Фото: ecsa.dk

Эта статья – editorial, то есть текст, не имеющий персонального авторства, а отражающий общую позицию редакции "Европейской правды". Мы публикуем такие статьи в знаковые для страны моменты. В этом тексте речь пойдет о судьбе Соглашения об ассоциации – документа, который должен был бы определять путь к европейскому будущему Украины.

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Петр Порошенко на днях открыл в Бродах новый завод французского концерна Nexas. Там будут производить автомобильные кабели и продавать их в Евросоюз.

"Это прямой результат важнейшего документа – Соглашения об ассоциации с ЕС, открывающего для украинских производителей доступ к европейским рынкам", – заявил президент.

Nexas, однако, работает в Украине с 2007 года. У компании есть еще два завода – в Перемышлянах и Золочеве. Так что концерн пришел к нам еще до ассоциации и долгое время экспортировал в Евросоюз без зоны свободной торговли.

Но нет ничего удивительного, что президент преувеличивает: пиариться на Соглашении об ассоциации в эти дни удобно и выигрышно. Есть повод: 1 сентября Соглашение вступает в силу. И несмотря на скепсис относительно официальных заявлений – сегодня действительно день для оптимизма.

Ассоциация – это не просто снижение пошлин. Она действительно способна изменить страну, пусть это и не произойдет уже завтра.

Соглашение об ассоциации не зря сравнивают с безвизовым режимом – и то, и другое является знаковым и этапным на пути Украины в ЕС.

Даже при том, что по своему действию они принципиально отличаются.

Безвиз действует немедленно, тогда как официальный "запуск ассоциации" рядовой украинец на себе не почувствует. Товары прямо завтра не подешевеют, а их качество или безопасность не изменится только потому, что у нас уже есть полностью работающее соглашение.

С практической точки зрения начало действия СА – в общем-то, событие техническое, ведь ключевые положения соглашения работают во временном режиме уже несколько лет, а 1 сентября начинает действовать меньше положений и статей, пусть даже важных для общества.

Но все же сегодняшний день не становится менее значимым – и учитывая историю соглашения, преисполненную драм и уроков с марта 2007 года, и потому, что этот документ будет оставаться в фокусе в течение многих лет, определяя направление украинских реформ.

Сейчас редко вспоминают о том, что подготовка соглашения началась еще при Ющенко, в присущем тем временам хаосе. Переговоры почти не продвигались, зато хватало щедрого проевропейского словоблудия от обоих "оранжевых вождей".

При Януковиче ситуация изменилась, но не стала лучше. Переговоры сдвинулись с мертвой точки и довольно быстро завершились, но в то же время в Украине продолжалось укрепление авторитаризма, несовместимого с духом и целями Соглашения. События того времени показали невозможность сидеть на двух стульях, между Европой и Евразией – в этой многолетней любимой позе украинской власти. Общество требовало движения, но одновременное движение в противоположных направлениях не могло не привести к разрыву.

В ноябре 2013 года Соглашение об ассоциации стало символом борьбы украинцев за европейское будущее. После отказа Януковича от подписания началось масштабное восстание, переросшее в Революцию достоинства.

Но вернемся к настоящему.

К сожалению, Соглашение с тех пор так и не стало символом искренности проевропейской риторики украинской власти.

Прошло почти три года его временного применения. Сменились три правительства, на европейских лозунгах пришли к власти новый президент и парламентское большинство. Но неизменным осталось отсутствие политической воли к выполнению изменений и реформ, предусмотренных в том числе Соглашением об ассоциации.

"Из 126 директив, которые мы должны были имплементировать в украинское законодательство в 2016 году, имплементированы лишь 36, из них 23 – полностью", – признала в начале года вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. С тех пор ситуация принципиально не изменилась. На днях у "Европейской правды" была возможность увидеть правительственный мониторинг выполнения соглашения. Все разделы в нем были закрашены красным цветом – это значит, что ни в одном из секторов выполнение не идет по графику.

Выполнение обязательств действительно продвигается слишком медленно, а то, что есть, достигнуто не в последнюю очередь благодаря внешнему и внутреннему давлению на украинскую власть.

А впереди – предвыборный 2018-й, когда шансы на "решительные реформы" станут еще меньше.

Часто вместо прогресса в выполнении Соглашения мы видим шаги назад. Часть депутатских инициатив прямо противоречит обязательствам Украины перед ЕС. Но проблемы сконцентрированы не только в парламенте – вспомним хотя бы скандальную инициативу МВД по обмену водительских удостоверений, которую в ведомстве Авакова пытались "продать" как выполнение Соглашения об ассоциации. Тогда общественный резонанс остановил МВД, но спустя полгода они снова начали продвигать ту же идею.

Однако многочисленные проблемы с выполнением Соглашения об ассоциации не препятствуют победной риторике власти. Заявление Порошенко в начале этой статьи – лишь один из многих примеров последнего времени.

Очевидно, с приближением выборов пафоса станет только больше.

Уже известно о планах Порошенко строить кампанию на обещаниях привести Украину в Европу. Ассоциация и безвиз должны были стать доказательством его "серьезных намерений", ведь евроинтеграция остается осознанным выбором украинцев.

Но есть одна проблема: если работу и дальше подменять разговорами, с каждым месяцем будет сложнее убеждать избирателей, что страна идет именно по этому пути.

И не стоит надеяться на поддержку ЕС в избирательной кампании. "Зачем вам европейское будущее, если вы не способны выполнить свою домашнюю работу по реформам" – такие заявления уже сейчас звучат в Брюсселе, как только Киев поднимает вопрос о дальнейшем сближении с Евросоюзом.

Так что, получив такой козырь, как полноценное Соглашение об ассоциации, власть скоро окажется на распутье. Перед ней будут два пути.

Первый – использовать соглашение как инструмент для политтехнологий и манипуляций. Чем-то это похоже на тот путь, которым Киев идет сегодня.

Для этого можно оставить все, как есть. Что-то выполнять. Где-то – игнорировать собственные обязательства или пытаться выхолостить суть регламентов ЕС, или исказить их, подстроив под свои желания.

То есть не вредить личным бизнес-интересам и одновременно – без устали хвастаться ассоциацией в публичных речах.

Второй путь – начать системно выполнять ассоциацию и действительно продвигать Украину в Европу, сделать ее символом успеха.

Да, это сложнее, чем рассказывать о "нашем пути в ЕС" на фоне очевидного саботажа этого пути. Но для политиков, которые действительно мечтают о европейском будущем для Украины (а не только уверяют в этом избирателя), этот выбор вообще не должен стоять.

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС – лишь один из этапов на европейском пути Украины, и сейчас он – безусловно важный. На этом пути нашу страну ждет еще немало препятствий.

Но этот путь Украина способна пройти до конца. Конечно, если идти, а не только убеждать мир в своей готовности сделать первый шаг.

Автор: редакция "Европейской правды"