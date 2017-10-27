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В парламенте Каталонии предлагают начать процесс провозглашения республики

Пятница, 27 октября 2017, 12:44
Версия для печати Комментарии

Группы партий каталонского парламента Junts pel Sí и CUP, которые выступают за независимость представили проект резолюции, который предусматривает провозглашение республики.

Об этом сообщает El Pais.

Проект резолюции предлагает начать конституционный процесс "закончится разработкой и принятием конституции республики".

Предложение, представленное в парламенте Каталонии в пятницу, устанавливает 15-дневный срок для разработки конституции.

В то же время Партия социалистов Каталонии представила свое предложение резолюции, которая призывает к региональным выборам и переговорам между Каталонией и Мадридом с целью избежать применения статьи 155 конституции Испании, которая приостановит самоуправление автономии.

Обсуждение резолюции социалистов начнется в полдень по местному времени. Тогда же ожидается, что Junts pel Sí и CUP могут поднять вопрос провозглашения независимости.

27 октября премьер Испании Мариано Рахой в своем выступлении в Сенате Испании попросил сенаторов поддержать активацию статьи 155 Конституции Испании, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

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