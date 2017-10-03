Россия отказалась выводить свои войска и миротворцев из Молдовы

Вторник, 03 октября 2017, 09:55

Москва против вывода оперативной группы российских войск (ОГРВ) с территории Приднестровья, несмотря на призывы правительства Молдовы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".

Выступая недавно на сессии Генассамблеи ООН, премьер Молдовы Павел Филип призвал международное сообщество высказаться за вывод ОГРВ с территории Приднестровья.

Молдова также намерена в ближайшее время внести на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию с соответствующим призывом.

"Безусловно, Москва по-прежнему против. В Российской Федерации и многих других ответственных государств-членов ООН к этой инициативе относятся с большой долей скептицизма, видя в ней угрозу возникновения нового источника открытой напряженности в юго-восточной части Европы", - сказала Карасин.

Он также заявил, что сами приднестровцы положительно относятся к миротворческой операции и присутствию российских военных, хотя признал, что никаких опросов на эту тему не проводилось и его мнение основывается на личных наблюдениях во время посещения Приднестровья.

Напомним, парламент Молдовы 21 июля сделал заявление, в котором призвал РФ вывести российских военнослужащих с территории Молдовы, а также заменить миротворческую миссию гражданской с международным мандатом.