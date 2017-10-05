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Венгрия попытается добавить языковой вопрос в декларацию "Восточного партнерства" – СМИ

Четверг, 05 октября 2017, 10:43
Версия для печати Комментарии

Венгрия может настаивать на включение в итоговую декларацию саммита "Восточного партнерства" вопрос образовательного закона Украины, который, по ее мнению, нарушает права венгерского меньшинства.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Венгрия может настаивать на добавлении языкового вопроса закона "Об образовании в Украине" в финальную декларацию саммита" Восточного партнерства ", - написал он.

Ранее сообщалось, что председательствующая в ЕС Эстония готовит компромиссную формулировку относительно европейских стремлений Украины для декларации саммита "Восточного партнерства".

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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