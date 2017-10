Венгрия попытается добавить языковой вопрос в декларацию "Восточного партнерства" – СМИ

Венгрия может настаивать на включение в итоговую декларацию саммита "Восточного партнерства" вопрос образовательного закона Украины, который, по ее мнению, нарушает права венгерского меньшинства.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Венгрия может настаивать на добавлении языкового вопроса закона "Об образовании в Украине" в финальную декларацию саммита" Восточного партнерства ", - написал он.

