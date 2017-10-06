Найти
АКТУАЛЬНО

Скандальный президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Украине пока не стоит поднимать вопрос о пересмотре беспошлинных квот – Мингарелли

Мы каждую неделю получаем новости об обысках европейских компаний в Украине – Мингарелли

Президент Чехии отрицает, что употребляет меньше алкоголя: я продолжаю пить

Шторм "Ксавьер" в Польше: 2 погибших, 39 травмированных, 714 тыс. человек без электричества

Один из крупных испанских банков переезжает из Каталонии, второй - на очереди

В Германии в результате шторма погибли по меньшей мере 7 человек






Ягланд: меньшинства в Европе должны знать государственный язык той страны, где они живут

Пятница, 06 октября 2017, 14:11
Версия для печати Комментарии

Украина должна обеспечить представителям национальных меньшинств право и возможность использовать свой родной язык, но те в свою очередь должны свободно владеть государственным языком.

Об этом говорится в статье генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о конфликте вокруг украинского образовательного закона.

"Конечно, меньшинства в Европе должны свободно владеть государственным языком той страны, где они живут. Это жизненно важно для их полного участия в обществе. Следовательно, государство должно использовать все средства, необходимые для того, чтобы они могли его изучить".

Генеральный секретарь приветствовал тот факт, что президент Украины направил закон для изучения Венецианской комиссии, которая является одним из органов Совета Европы.

"Это дает возможность совместной работы над соблюдением законных прав европейских граждан, включая их право на обучение на родном языке", - отметил он.

Ягланд напомнил о существовании юридических инструментов, которые обеспечивают четкое правовое поле для уважения прав меньшинств: это Европейская конвенция по правам человека, Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств, а также Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств.

"Там, где была задействована наша помощь, она сработала. Армения, Польша, Черногория и Румыния - среди государств-членов, сотрудничавших с Советом Европы для улучшения доступа к образованию на языках меньшинств", - отметил он.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:43
В ПАСЕ определили, кто заменит Аграмунта на открытии сессии в понедельник
15:16
фото
Фото убитого российского посла использовали в видеоигре, МИД РФ негодует
15:04
Аграмунт лично подтвердил свою отставку
14:49
Гриневич разъяснила генсеку Совета Европы суть закона об образовании
14:42
Парламент Каталонии соберется 9 октября вопреки запрету Конституционного суда
14:35
Скандальный президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку
14:22
В Кремле пригрозили США симметричными действиями за "притеснения" RT и Sputnik
14:19
Украина должна оценить перспективу торговли с ЕС на следующие 10 лет – Микольская
14:11
Ягланд: меньшинства в Европе должны знать государственный язык той страны, где они живут
13:54
В РФ разработали вариант маршрута "Северного потока-2" в обход Дании
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Иванна Костина, Европейская правда

Facebook накажут за ненависть: как Германия ограничивает свободу слова в соцсетях

Будет ли работать новая схема? Ответа на этот вопрос нет. Но уже звучат опасения, что комментаторы научатся маскировать язык ненависти или перейдут в те соцсети, которые не слишком беспокоятся из-за немецких законов. Например, в российские...

Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы

"Украина вышла на тонкую грань": статья генсека СЕ о конфликте вокруг образовательного закона

Конечно, меньшинства в Европе должны свободно владеть государственным языком той страны, где они живут. Это жизненно важно для их полного участия в жизни общества. Следовательно, государство должно использовать все средства, необходимые для того, чтобы они могли его изучить... (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  