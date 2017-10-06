Ягланд: меньшинства в Европе должны знать государственный язык той страны, где они живут

Пятница, 06 октября 2017, 14:11

Украина должна обеспечить представителям национальных меньшинств право и возможность использовать свой родной язык, но те в свою очередь должны свободно владеть государственным языком.

Об этом говорится в статье генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о конфликте вокруг украинского образовательного закона.

"Конечно, меньшинства в Европе должны свободно владеть государственным языком той страны, где они живут. Это жизненно важно для их полного участия в обществе. Следовательно, государство должно использовать все средства, необходимые для того, чтобы они могли его изучить".

Генеральный секретарь приветствовал тот факт, что президент Украины направил закон для изучения Венецианской комиссии, которая является одним из органов Совета Европы.

"Это дает возможность совместной работы над соблюдением законных прав европейских граждан, включая их право на обучение на родном языке", - отметил он.

Ягланд напомнил о существовании юридических инструментов, которые обеспечивают четкое правовое поле для уважения прав меньшинств: это Европейская конвенция по правам человека, Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств, а также Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств.

"Там, где была задействована наша помощь, она сработала. Армения, Польша, Черногория и Румыния - среди государств-членов, сотрудничавших с Советом Европы для улучшения доступа к образованию на языках меньшинств", - отметил он.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".