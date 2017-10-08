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В Барселоне тысячи людей протестуют против независимости Каталонии

Воскресенье, 08 октября 2017, 14:36
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Тысячи людей собрались в воскресенье в центре Барселоны, чтобы протестовать против планов каталонского правительства об отделении от остальной Испании.

Об этом сообщает El Mundo.

Люди собрались на центральной площади города, держа испанские и каталонские флаги. Демонстранты скандируют "Каталония - Испания" и призывают отправить в тюрьму президента Каталонии Карлеса Пучдемона.

Протесты проходят через неделю после того, как в Каталонии состоялся референдум по отделению, который официальный Мадрид считает незаконным.

 

В понедельник должно состояться заседание каталонского парламента, на котором рассмотрят результаты референдума, на котором, по данным властей автономии, около 90% избирателей проголосовали за независимость.

Конституционный суд Испании запретил проведение сессии, однако депутаты все равно намерены провести заседание.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Читайте также: "С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии".

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