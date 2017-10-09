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На выборах президента ПАСЕ лидирует киприотка, будет второй тур

Понедельник, 09 октября 2017, 16:23
Версия для печати Комментарии

Первый тур выборов президента ПАСЕ не выявил победителя.

Об этом сообщил на заседании председательствующий Роджер Гейл, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Бюллетени для голосования взяли 212 депутатов, 126 из них поддержали главу делегации Кипра Стеллу Кириакидис. 84 депутатов проголосовали за литовского депутата Эмануэлиса Зингериса, 2 бюллетеня признаны недействительными.

По правилам ассамблеи, для объявления победителя в первом туре он должен набрать минимум 152 голоса. Назначен второй тур. В случае, если он также не выявит победителя, будет объявлен третий тур с избранием победителя простым большинством голосов.

Таким образом, депутат с Кипра имеет высокие шансы быть избранной на пост президента ассамблеи.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Преемники Аграмунта: кто сменит одиозного президента ПАСЕ".

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