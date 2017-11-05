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Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове из-за слов об оккупации

Воскресенье, 05 ноября 2017, 16:10
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который второй день находится во Львове с официальным визитом, отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Главе польского МИД не понравилось, что директор музея считает, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину.

Ващиковский возложил цветы к памятнику жертвам коммунистических преступлений возле музея "Тюрьма на Лонцкого". В программе было посещение музея, но польский министр развернулся на входе.

"Министр спросил меня, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Поэтому он резко развернулся с порога и не зашел в музей. Это было, по моему мнению, сделано умышленно, это умышленный политический шаг", - прокомментировал на месте директор музея Руслан Забилый.

Ранее 5 ноября Витольд Ващиковский заявил во Львове представителям польских медиа, что Польша ожидает от Украины реальных шагов по украинско-польскому примирению в вопросах совместного исторического прошлого.

Напомним, недавно Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

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