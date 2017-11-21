В ПАРЄ готують термінове обговорення щодо зняття санкцій з Росії

Вівторок, 21 листопада 2017, 18:34

Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) отримав запит про проведення не запланованих заздалегідь дебатів щодо зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї.

Такий пункт присутній у порядку денному Постійного комітету ПАРЄ, засідання якого відбудеться 24 листопада в Копенгагені..

Прямої згадки про Росію у документі немає, запропонований пункт звучить наступний чином: "Захист нормативної бази Ради Європи, роль ПАРЄ – у продовженні резолюції 2186 (2017)".

Водночас, резолюція, на яку посилається даний пункт присвячена саме питанню відновлення права російської делегації у рамках ПАРЄ, тобто зняттю з РФ політичних санкцій (детальніше читайте в тексті "Битва за гроші та за Росію: в Раді Європи запустили новий сценарій скасування санкцій")

За інформацією ЄП, ініціаторами даних дебатів є депутати Мікеле Ніколетті (Італія) та Тіні Кокс (Нідерланди).

На противагу їх запиту, на постійний комітет подано також запит про альтернативну дискусію за назвою "Злам демократії, як відповідати?".

Статус цих питань не передбачає, що за їх підсумками будуть ухвалюватися рішення, однак це обговорення здатне показати, чи готова асамблея до зняття санкцій з РФ під час чергової сесії в січні.

Нагадаємо, влітку РФ припинила платежі в бюджет РЄ, чим поставила під загрозу роботу Ради Європи. У Росії відповіли, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Про ситуацію з шантажем з боку РФ детальніше читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".