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Дещица: Президент Польши посетит Украину в ближайшие недели

Вторник, 21 ноября 2017, 19:11
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Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил о достижении договоренности о визите президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Об этом он заявил в интервью "Укринформ" по итогам встречи сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши Константина Елисеева и Кшиштофа Щерського. Встреча состоялась в прошлую пятницу в Кракове.

"Договорились о важном событии, которое должно состояться в ближайшие недели. Речь идет о визите президента Польши в Украину. Визит также должен подтвердить заинтересованность обеих сторон в развитии стратегического партнерства на всех уровнях, в том числе на уровне глав государств.

Визит в Харьков подчеркнул бы значимость фактора по вопросам безопасности в сотрудничестве с учетом того, что Харьков географически находится практически на передовой в контексте войны России против Украины. Там размещено значительное количество сотрудников СММ ОБСЕ, с которыми планируется встреча президента Польши для обсуждения вопросов безопасности и получения их оценок ситуации касательно безопасности в регионе. Представители Польши составляют одну из крупнейших групп в составе СММ", - сказал он.

Дещица сообщил, что кроме того, визит важен в аспекте непостоянного членства Польши в Совете Безопасности ООН, где также будут обсуждаться разного рода проекты урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе миротворческого компонента ООН.

По его словам, скорее всего, это будет официальный визит.

"Программа еще складывается, но она предполагает расширенный аспект безопасности. Детали визита будут обсуждаться во время последующих контактов по линии администрации президента Украины и канцелярии президента Польши", - добавил он.

Как сообщала ранее "Европравда", глава МИД Витольд Ващиковский будет советовать президенту Анджею Дуде не осуществлять визит в Украину, предусмотренный в декабре, из-за "сложной ситуации" в отношениях с Украиной.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает неприемлемым, что люди с антипольскими взглядами занимают важные места в украинской политике, и ждет от президента Порошенко исправления этой ситуации.

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