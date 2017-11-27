Минфин подтвердил, что новая макрофинансовая помощь ЕС для Украины составит 1,8 млрд евро

Понедельник, 27 ноября 2017, 14:42

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил, что Украина намерена привлечь 1,8 млрд евро в рамках новой макрофинансовой помощи Евросоюза.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинским новостям".

Напомним, в пятницу президент Порошенко после переговоров с представителями Еврокомиссии в Брюсселе заявил о существовании договоренностей о начале действия новой программы макрофинансовой помощи ЕС с 2018 года.

Порошенко не стал называть четкую сумму средств, которые будут выделены, но отметил, что речь идет примерно о тех же объемах, которые Украина получает в рамках нынешней программы МФП (а это около 1,8 млрд евро - Ред.).

Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что новая программа предусматривает выделение финансирования Украине ориентировочно в размере 1,8 млрд евро.

"Это новый шаг к усилению взаимодействия с Европейским Союзом. Похожие программы помогли нашим соседям развиваться, в частности, внедрять важные реформы и улучшать инфраструктуру", - сказал министр.

По его словам, была достигнута договоренность, что условия этой программы финансирования будут соответствовать основным приоритетам правительства и стратегических целям страны.

"Подробные условия мы будем рассматривать и обсуждать с нашими европейскими коллегами в ближайшее время. Работу по этому вопросу Минфин уже начинает на этой неделе", - сообщил министр.

Маркофинансова помощь - это долгосрочный кредит с очень низкими процентами, который ЕС предоставляет государствам-партнерам. Эти средства поступают в государственный бюджет и могут быть использованы для погашения бюджетного разрыва.