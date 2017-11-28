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Генсек Совета Европы отверг предложение разделить вклад РФ между всеми членами – Кулеба

Вторник, 28 ноября 2017, 12:50
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Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отверг предложение разделить между всеми членами вклад РФ в бюджет организации, чтобы остановить процесс безусловного возвращения россиян в ПАСЕ.

Об этом Кулеба заявил в комментарии "5 каналу".

"Генеральный секретарь стал выразителем той группы, которая поддерживает и работает над возвращением Российской Федерации в ПАСЕ. Я могу сказать, что возвращение планировалось еще на январь 2017 года, но тогда Украина успешно вместе с партнерами заблокировала эти процессы. И сейчас мы тоже стараемся, чтобы этот сценарий не был реализован. Хотя сегодня мы играем против гораздо более сильных сил, чем в 2016 году", - сказал он.

Кулеба опроверг информацию о том, что Украина якобы предлагала заплатить долю, которую платит Россия в организацию, чтобы остановить процесс возвращения россиян.

"Предложение было в том, чтобы государства-члены Совета Европы, кто сколько может, увеличили свои взносы в бюджет Совета Европы, чтобы компенсировать дефицит, возникший в связи с неуплатой России 22 млн евро. То есть это не катастрофическая сумма, и если ее разделить на все государства, для которых принципы и эффективность Совета Европы важны, то ее можно было бы закрыть. Но этот подход оказался категорически неприемлемым для генерального секретаря Совета Европы, который отверг такую ​​возможность", - сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы.

По его словам, несмотря на мощное давление, направленное на то, чтобы вернуть россиян в ПАСЕ, не все в Совете Европы соглашаются на это, "поскольку для своего возвращения Россия прибегла к прямому финансовому и политическому шантажу".

"Сейчас фундаментальный вопрос - устоит ли Совет Европы или подчинит себя интересам Российской Федерации?" - добавил Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ПАСЕ стоит задуматься над выполнением требований Российской Федерации, чтобы последняя не вышла из состава СЕ.

Как известно, летом РФ прекратила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу работу Совета Европы. В России ответили, что новое решение относительно вклада РФ в бюджет Совета Европы на 2018 год будет зависеть от того, примет ли российская делегация полноценное участие в работе ПАСЕ.

О ситуации с шантажом со стороны РФ подробнее читайте в статье: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".

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