Лидер Каталонии сдался бельгийской полиции

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался в руки бельгийской полиции.
Об этом сообщают бельгийские СМИ, в частности RTBF.
"Пучдемон заявил о своем намерении нашим журналистам, и, согласно сообщению телеканала TRV, он совершил свое намерение: отстраненный глава Каталонии в соответствии с европейским ордером на арест сдался бельгийской полиции", - говорится в сообщении.
Вместе с Пучдемоном полиции сдались четверо его соратников, находящихся вместе с ним в Брюсселе.
В два часа дня по местному времени бельгийская прокуратура анонсировала пресс-конференцию, на которой расскажет подробности в деле выдачи каталонского лидера Испании.
Ранее бельгийские СМИ сообщили, что в воскресенье отстраненного каталонского лидера и четырех его соратников будет арестовано.
Напомним, суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Суд подозревает Пучдемона и его четырех соратников в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неповиновении власти.