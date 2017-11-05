Лидер Каталонии сдался бельгийской полиции

Воскресенье, 05 ноября 2017, 15:03

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался в руки бельгийской полиции.

Об этом сообщают бельгийские СМИ, в частности RTBF.

"Пучдемон заявил о своем намерении нашим журналистам, и, согласно сообщению телеканала TRV, он совершил свое намерение: отстраненный глава Каталонии в соответствии с европейским ордером на арест сдался бельгийской полиции", - говорится в сообщении.

Вместе с Пучдемоном полиции сдались четверо его соратников, находящихся вместе с ним в Брюсселе.

В два часа дня по местному времени бельгийская прокуратура анонсировала пресс-конференцию, на которой расскажет подробности в деле выдачи каталонского лидера Испании.

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что в воскресенье отстраненного каталонского лидера и четырех его соратников будет арестовано.

Напомним, суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Суд подозревает Пучдемона и его четырех соратников в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неповиновении власти.