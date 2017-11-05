Лідер Каталонії здався бельгійській поліції

Неділя, 05 листопада 2017, 15:03

Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон здався у руки бельгійської поліції.

Про це повідомляють бельгійські ЗМІ, зокрема RTBF.

"Пучдемон заявив про свій намір нашим журналістам, і, згідно з повідомленням телеканалу TRV, він вітлив свій намір: відсторонений глава Каталонії відповідно до європейського ордеру на арешт здався бельгійській поліції", - ідеться у повідомленні.

Разом з Пучдемоном поліції здалися четверо його соратників, які перебували разом з ним в Брюсселі.

О другій годині дня за місцевим часом бельгійська прокуратура анонсувала прес-конференцію, на якій розповість подробиці у справі видачі каталонського лідера Іспанії.

Раніше бельгійські ЗМІ повідомили, що у неділю відстороненого каталонського лідера та чотирьох його соратників буде заарештовано.

Нагадаємо, суд Іспанії 3 листопада видав європейський ордер на арешт екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Суд підозрює Пучдемона та його чотирьох соратників в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становище та непокорі владі.