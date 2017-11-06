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Польша: Украина доверила исторический диалог человеку с антипольскими настроениями

Понедельник, 06 ноября 2017, 12:57
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Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин заявил, что Украина доверила вести исторический диалог с Варшавой институту, который возглавляет "безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями".

Об этом польский чиновник сказал в эфире TVN24 в понедельник, сообщает dziennik.pl.

В эфире польского телевидения Селлин комментировал обвинения в адрес министра культуры и вице-премьера Польши Петра Глински, который во время недавнего визита в Украину "не решился зажечь свечи на могилах жертв УПА".

Селлин заметил, что главной целью визита министра было побудить украинских партнеров вынести исторический диалог на правительственный уровень. Впрочем, по его словам, сделать этого не удалось.

"У нас так есть, а в Украине, к сожалению, это не так... Странно, почему украинское государство такой важный вопрос поручило неправительственной организации, украинскому аналогу IPN (Институт национальной памяти), которую вдобавок возглавляет человек, на мой взгляд, безответственный в своем отношении к Польше, часто с антипольскими навязчивыми идеями", - сказал Селлин.

Заместитель польского министра культуры добавил, что в отношениях с Украиной "необходимо терпение". "Исторические отношения очень сложны, но мы должны помнить причину такого положения вещей", - добавил он.

Напомним, недавно глава МИД Польши Витольд Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въезжать в страну.

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