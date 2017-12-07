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Флинн в день инаугурации Трампа обещал бизнес-партнеру снять санкции с России

Четверг, 07 декабря 2017, 10:01
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Майкл Флинн, бывший советник президента США по национальной безопасности, сообщил в день инаугурации Дональда Трампа бывшему бизнес-партнеру, что экономические санкции против России будут сняты.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные информатора, о которых стало известно в среду, 6 декабря.

По данным издания, Флинн в июне 2016 года работал над бизнес-инициативой касательно строительства атомных электростанций на Ближнем Востоке, где партнером также была Россия. Однако близкие контакты с привлеченными к этой инициативе людьми он поддерживал и после июня 2016 года.

Согласно данным информатора, в день инаугурации, когда Флинн сидел возле президента США Дональда Трампа, слушая инаугурационную речь, он написал сообщение бывшему бизнес-партнеру о том, что с этим проектом все хорошо решено.

Такие данные содержатся в письме, написанном конгрессменом Элайджей Каммингсом, главным демократом комитета по надзору Палаты представителей, к председателю комитета Палаты представителей по надзору Трею Гауди.

В письме Каммингс отметил, что в день инаугурации Трампа, 20 января 2017 года, информатор присутствовал на мероприятии, где встретился с Алексом Копсоном, управляющим партнером ACU Strategic Partners - компании, которая наняла Флинна в 2015 году на должность советника для реализации совместного с РФ проекта.

Во время разговора Копсон сказал информатору, что "это лучший день в его жизни", поскольку был дан старт тому, над чем он работал на протяжении многих лет, то есть ему дали "зеленый свет".

Копсон рассказал информатору, что Флинн послал ему текстовое сообщение во время речи Трампа о том, что можно продолжать разрабатывать свои планы в рамках проекта по строительству атомных электростанций.

"Эти данные являются величайшим доказательством того, что администрация Трампа хотела немедленно снать санкции, и дают возможность предположить, что Флинн, возможно, имел экономический стимул по налаживанию более тесных отношений США с Россией", - отмечает издание.

Издание отмечает, что им не удалось получить комментарий от Копсона. Адвокат Флинна отказался от комментариев.

Как сообщалось, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и готов свидетельствовать против президента.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

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