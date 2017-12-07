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Флінн в день інавгурації Трампа обіцяв бізнес-партнеру зняти санкції з Росії

Четвер, 07 грудня 2017, 10:01
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Майкл Флінн, колишній радник президента США з національної безпеки, повідомив у день інавгурації Трампа колишньому бізнес-партнеру, що економічні санкції проти Росії будуть зняті.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані інформатора, про які стало відомо у середу, 6 грудня.

За даними видання, Флінн до червня 2016 року працював над бізнес-ініціативою щодо будівництва атомних електростанцій на Близькому Сході, де партнером також була Росія. Однак близькі контакти із залученими до цієї ініціативи людьми він підтримував й після червня 2016 року.

Згідно з даними інформатора, у день інавгурації, коли Флінн сидів поблизу президента США Дональда Трампа, слухаючи інавгураційну промову, він написав повідомлення колишньому бізнес-партнеру про те, що з цим проектом все добре вирішено.

Про такі дані йдеться у листі, написаному конгресменом Елайджею Каммінгсом, головним демократом комітету з нагляду Палати представників, до голови комітету Палати представників з нагляду Трею Гауді.

У листі Каммінгс зазначив, що в день інавгурації Трампа, 20 січня 2017 року, інформатор був присутній на заході, де зустрівся з Алексом Копсоном, керуючим партнером ACU Strategic Partners - компанії, яка найняла Флінна у 2015 році на посаду радника для реалізації спільного з РФ проекту.

Під час розмови Копсон сказав інформатору, що "це найкращий день у його житті", оскільки було дано старт тому, над чим він працював протягом багатьох років, тобто йому дали "зелене світло".

Копсон розповів інформатору, що Флінн надіслав йому текстове повідомлення під час промови Трампа, про те, що можна продовжувати розробляти свої плани в рамках проекту з будівництва атомних електростанцій.

"Ці дані є найбільшим доказом того, що адміністрація Трампа хотіла негайно знати санкції, та дають можливість припустити, що Флінн, можливо, мав економічний стимул щодо налагодження більш тісних відносин США з Росією", - відзначає видання.

Видання зазначає, що їм не вдалося отримати коментар від Копсона. Адвокат Флінна відмовився від коментарів.

Як повідомлялося, колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

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