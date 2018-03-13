Посол: без ответа РФ Британия будет считать отравления в Солсбери покушением на убийство

Вторник, 13 марта 2018, 16:07

Правительство Великобритании будет считать инцидент в Солсбери покушением на убийство, спонсируемым государством, в случае отсутствия удовлетворительных объяснений со стороны России.

Об этом написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в блоге на сайте "Украинской правды".

"При отсутствии удовлетворительного ответа со стороны России правительство Соединенного Королевства будет считать инцидент в Солсбери покушением на убийство, спонсируемым государством, на британской территории с использованием запрещенного оружия в нарушение Конвенции о химическом оружии и международного права", - написала Гоф.

"Словом, незаконным использованием силы российским государством против Великобритании и первым случаем агрессивного использования нервно-паралитического вещества любого типа на европейской территории после Второй мировой войны", - добавила посол.

Как известно, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Сергея Скрипаля и его дочери.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона.

Подробнее об отравлении бывшего русского шпиона читайте на УП в статье "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля".