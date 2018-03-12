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Отравлении экс-шпиона: Британия вызвала посла РФ и выставила дедлайн

Понедельник, 12 марта 2018, 20:07
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Великобритания вызвала российского посла для разъяснений об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Associated Press.

"Великобритания вызвала российского посла для объяснений, каким образом российское нервно-паралитическое вещество было использовано против бывшего шпиона", - говорится в сообщении агентства.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

В среду британское правительство детально рассмотрит ответ российского государства, и если оно не будет заслуживать доверия, применит санкции против России.

Среди возможных мер Мэй назвала пересмотр присутствия британской делегации в составе высокопоставленных чиновников и политиков на ЧМ по футболу в России.

Как известно, в воскресенье, 4 марта, в британском городе Солсбери нашли без сознания и в критическом состоянии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ-5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

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