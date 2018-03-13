Посол: без відповіді РФ Британія вважатиме отруєння у Солсбері замахом на вбивство

Вівторок, 13 березня 2018, 16:07

Уряд Великої Британії вважатиме інцидент у Солсбері замахом на вбивство, спонсорованим державою, у разі відсутності задовільних пояснень з боку Росії.

Про це написала посол Британії в Україні Джудіт Гоф у блозі на сайті "Української правди".

"За відсутності задовільної відповіді з боку Росії уряд Сполученого Королівства буде вважати інцидент у Солсбері замахом на вбивство, спонсорованим державою, на британській території з використанням забороненої зброї у порушення Конвенції про хімічну зброю та міжнародного права", - написала Гоф.

"Словом, незаконним використанням сили російською державою проти Великої Британії та першим випадком агресивного використання нервово-паралітичної речовини будь-якого типу на європейській території після Другої світової війни", - додала посол.

Як відомо, глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенку, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб надати роз’яснення у справі отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вже заявив, що Москва не буде відповідати на ультиматум Лондона.

Нагадаємо, 12 березня прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте на УП в статті "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля".