"Венецианка" раскритиковала проекты Порошенко об отчетности общественных организаций

Пятница, 16 марта 2018, 16:06

Венецианская комиссия раскритиковала законопроекты, которые содержат требования финансовой отчетности и раскрытия информации для антикоррупционных активистов.

Об этом говорится в общих рекомендациях Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, одобренных в Страсбурге в пятницу, 16 марта.

Как говорится в рекомендациях, строгие требования к финансовой отчетности и раскрытию информации для организаций гражданского общества в сочетании с суровыми санкциями, вероятно, будут иметь крайне негативное влияние на гражданское общество в Украине и должны быть полностью или значительно снижены.

Кроме того, отмечают эксперты, чрезвычайно важно, чтобы планы Украины относительно отмены требований е-деклараций для антикоррупционных активистов были реализованы до 1 апреля 2018 года - крайнего срока подачи первых деклараций.

Позиция Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ охватывает изменения в законопроекты и Налоговый кодекс, которые заменят ранее внедренные требования е-декларирования для антикоррупционных активистов через внедрение режима обременительной налоговой отчетности и более широкого раскрытия финансовой информации для общественных организаций с общим годовым доходом, превышающим 14 350 евро, и которые являются индивидуальными бенефициарами международной технической помощи.

Согласно новым рекомендациям экспертов, новый режим финансовой отчетности и раскрытия информации, если он будет имплементирован, будет противоречить свободе объединений, праву на уважение частной жизни и запрету дискриминации.

Даже если бы эти организации подозревались в отмывании денег, правильно было бы начать уголовные расследования против конкретных неправительственных организаций, а не выдвигать общие требования по отчетности. Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ не видят необходимости в таких изменениях и рекомендуют либо полностью отменить их, либо хотя бы уменьшить их.

В частности, общественные объединения не должны подвергаться более строгим требованиям по финансовой отчетности и раскрытию информации, чем другие некоммерческие организации, предприятия или другие юридические лица, и должны быть обеспечены теми же правами, что и другие юридические лица.

Порог дохода для организаций, охваченных новыми требованиями, должен быть значительно увеличен, а к организациям, которые не получили какой-либо общественной поддержки, должны применяться менее жесткие требования.

Следует исключить отчетность и публичное раскрытие личности десяти самых высокооплачиваемых сотрудников организаций гражданского общества, а также некоторых доноров и подрядчиков таких организаций, а также исключить требования отчетности и раскрытия информации для лиц, получающих доходы от международных доноров.

Если в конечном итоге будут введены новые обязательства по финансовой отчетности и раскрытию информации для этих организаций гражданского общества, следует существенно изменить положение о санкциях, чтобы предусмотреть возможность устранения возможных ошибок.

Отмечается, что проекты поправок должны пройти эффективные консультации в течение всего процесса разработки и принятия. При этом в консультациях необходимо участие организаций гражданского общества, на которые повлияет вступление в силу этого законодательства.

Напомним, в марте 2017 года парламент приравнял антикоррупционных активистов к представителям власти и обязал их подавать "декларации лиц, уполномоченных на осуществление полномочий государства".

Еврокомиссия призвала немедленно отменить е-декларирование, против этого высказались США, Совет Европы, ряд стран-партнеров.

Порошенко неоднократно обещал партнерам, что он подаст проект об отмене этой нормы. Звучали даже сроки - после встречи президента с комиссаром Йоханнесом Ханом последний заявил, что изменения должны быть приняты уже к июлю 2017 года.

В июле Порошенко действительно зарегистрировал два законопроекта, которые отменяют е-декларирование для активистов, но при этом добавляют в законодательство требования о дополнительной отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675). Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ

Подробнее читайте в статье "Европейской правды": "Месть до Венеции доведет: Порошенко и Верховная рада создают новую проблему в отношениях с Европой".