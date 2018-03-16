Найти
АКТУАЛЬНО

В Британии открыли дело об убийстве бизнес-партнера Березовского

Падение вертолета США в Ираке: все военные на борту погибли

У Орбана осудили "провокацию" против венгров в Берегове

"Венецианка" раскритиковала проекты Порошенко об отчетности общественных организаций

Приказ об отравлении экс-шпиона отдал лично Путин – МИД Великобритании

Двое украинцев пострадали в аварии на горнолыжном подъемнике в Грузии

Климкин: Венгрия вплотную подошла к красной линии






"Венецианка" раскритиковала проекты Порошенко об отчетности общественных организаций

Пятница, 16 марта 2018, 16:06
Версия для печати Комментарии

Венецианская комиссия раскритиковала законопроекты, которые содержат требования финансовой отчетности и раскрытия информации для антикоррупционных активистов.

Об этом говорится в общих рекомендациях Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, одобренных в Страсбурге в пятницу, 16 марта.

Как говорится в рекомендациях, строгие требования к финансовой отчетности и раскрытию информации для организаций гражданского общества в сочетании с суровыми санкциями, вероятно, будут иметь крайне негативное влияние на гражданское общество в Украине и должны быть полностью или значительно снижены.

Кроме того, отмечают эксперты, чрезвычайно важно, чтобы планы Украины относительно отмены требований е-деклараций для антикоррупционных активистов были реализованы до 1 апреля 2018 года - крайнего срока подачи первых деклараций.

Позиция Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ охватывает изменения в законопроекты и Налоговый кодекс, которые заменят ранее внедренные требования е-декларирования для антикоррупционных активистов через внедрение режима обременительной налоговой отчетности и более широкого раскрытия финансовой информации для общественных организаций с общим годовым доходом, превышающим 14 350 евро, и которые являются индивидуальными бенефициарами международной технической помощи.

Согласно новым рекомендациям экспертов, новый режим финансовой отчетности и раскрытия информации, если он будет имплементирован, будет противоречить свободе объединений, праву на уважение частной жизни и запрету дискриминации.

Даже если бы эти организации подозревались в отмывании денег, правильно было бы начать уголовные расследования против конкретных неправительственных организаций, а не выдвигать общие требования по отчетности. Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ не видят необходимости в таких изменениях и рекомендуют либо полностью отменить их, либо хотя бы уменьшить их.

В частности, общественные объединения не должны подвергаться более строгим требованиям по финансовой отчетности и раскрытию информации, чем другие некоммерческие организации, предприятия или другие юридические лица, и должны быть обеспечены теми же правами, что и другие юридические лица.

Порог дохода для организаций, охваченных новыми требованиями, должен быть значительно увеличен, а к организациям, которые не получили какой-либо общественной поддержки, должны применяться менее жесткие требования.

Следует исключить отчетность и публичное раскрытие личности десяти самых высокооплачиваемых сотрудников организаций гражданского общества, а также некоторых доноров и подрядчиков таких организаций, а также исключить требования отчетности и раскрытия информации для лиц, получающих доходы от международных доноров.

Если в конечном итоге будут введены новые обязательства по финансовой отчетности и раскрытию информации для этих организаций гражданского общества, следует существенно изменить положение о санкциях, чтобы предусмотреть возможность устранения возможных ошибок.

Отмечается, что проекты поправок должны пройти эффективные консультации в течение всего процесса разработки и принятия. При этом в консультациях необходимо участие организаций гражданского общества, на которые повлияет вступление в силу этого законодательства.

Напомним, в марте 2017 года парламент приравнял антикоррупционных активистов к представителям власти и обязал их подавать "декларации лиц, уполномоченных на осуществление полномочий государства".

Еврокомиссия призвала немедленно отменить е-декларирование, против этого высказались США, Совет Европы, ряд стран-партнеров.

Порошенко неоднократно обещал партнерам, что он подаст проект об отмене этой нормы. Звучали даже сроки - после встречи президента с комиссаром Йоханнесом Ханом последний заявил, что изменения должны быть приняты уже к июлю 2017 года.

В июле Порошенко действительно зарегистрировал два законопроекта, которые отменяют е-декларирование для активистов, но при этом добавляют в законодательство требования о дополнительной отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675). Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ

Подробнее читайте в статье "Европейской правды": "Месть до Венеции доведет: Порошенко и Верховная рада создают новую проблему в отношениях с Европой".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:40
Российские дипломаты с семьями покинут Великобританию 20 марта
18:17
Посол обратился к Euronews: довольно действовать в интересах российской пропаганды
18:07
В Британии открыли дело об убийстве бизнес-партнера Березовского
17:57
Британия и ЕС на следующей неделе договорятся о переходном периоде - СМИ
17:31
Меркель возразила главе МВД: Ислам является частью Германии
17:24
Россия протестует против эксгумации советских воинов в Польше
17:05
Падение вертолета США в Ираке: все военные на борту погибли
16:59
Порошенко поручил готовить поправки в Конституцию о евроатлантических стремлениях Украины
16:41
Порошенко поддержал британского министра: РФ должна заткнуться и убираться вон
16:33
У Орбана осудили "провокацию" против венгров в Берегове
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анна Шелест, для Европейской правды

Три круга санкций: насколько серьезным будет британское наказание РФ

Не меньше, чем само преступление, которое было признано нападением на суверенитет Британии, официальный Лондон поразила последовавшая за этим наглость РФ. Как уже заявил министр иностранных дел Королевства Борис Джонсон, создается впечатление, что россияне одновременно отмежевываются от покушения и гордятся им.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Месть до Венеции доведет: Порошенко и ВР создают новую проблему в отношениях с Европой

Киеву достаточно просто затянуть время: следующая пленарная неделя будет последней перед тем, как истечет срок подачи деклараций. Это создаст для Украины и лично для Порошенко ряд проблем в отношениях с Евросоюзом и США. Хотя у Киева есть аргумент в свою пользу...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  