Британия пока не планирует новых санкций против РФ из-за отравления в Солсбери

Великобритания пока не будет применять дальнейшие санкции против России из-за отравления в Солсбери, но активно рассматривает новые ограничительные меры на случай необходимости.
Об этом заявили в офисе британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Associated Press.
На Даунинг-стрит сообщили, что Совет национальной безопасности Великобритании во вторник провел встречу, чтобы обсудить последнюю информацию об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.
В офисе Терезы Мэй также отметили, что кроме высылки дипломатов, Британия ужесточает проверку частных рейсов, прибывающих из России, и готовит законодательство, направленное на активы нарушителей прав человека.
Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.
Россия отрицает обвинение в создании "Новичка" и причастности к отравлению Скрипаля. Более того, Москва намекает на британское происхождение отравляющего вещества.