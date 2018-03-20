Британия пока не планирует новых санкций против РФ из-за отравления в Солсбери

Вторник, 20 марта 2018, 20:29

Великобритания пока не будет применять дальнейшие санкции против России из-за отравления в Солсбери, но активно рассматривает новые ограничительные меры на случай необходимости.

Об этом заявили в офисе британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Associated Press.

На Даунинг-стрит сообщили, что Совет национальной безопасности Великобритании во вторник провел встречу, чтобы обсудить последнюю информацию об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

В офисе Терезы Мэй также отметили, что кроме высылки дипломатов, Британия ужесточает проверку частных рейсов, прибывающих из России, и готовит законодательство, направленное на активы нарушителей прав человека.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Россия отрицает обвинение в создании "Новичка" и причастности к отравлению Скрипаля. Более того, Москва намекает на британское происхождение отравляющего вещества.