Полицейский, попавший в больницу из-за инцидента с экс-шпионом РФ, заговорил

Четверг, 08 марта 2018, 13:16

Глава МВД Великобритании Амбер Радд заявила, что офицер полиции, который, как и бывший шпион РФ Сергей Скрипаль, был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим веществом, заговорил.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Радд, состояние офицера полиции, который первым оказывал помощь Скрипалю и его дочери, улучшилось, однако он остается в тяжелом состоянии в больнице в Солсбери.

"Я разговаривала с Марком Роули (главой антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда - Ред.) этим утром. Двое лиц, которые были целью нападения, как и раньше, находятся в очень тяжелом состоянии. Полицейский разговаривает и идет на контакт, поэтому я более оптимистична относительно его состояния. Но слишком рано что-то говорить. Это нервно-паралитическое вещество. Мы по-прежнему относимся к этому очень серьезно", - сказала она.

Напомним, полиция Британии заявила, что в попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочери было использовано нервно-паралитическое вещество.