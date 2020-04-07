Трактор проти коронавірусу: що стоїть за відмовою Лукашенка від карантину в Білорусі

Несподівано для себе Білорусь стала найліберальнішою країною в Європі.

У ситуації, коли переважна більшість країн запровадили суворі карантинні обмеження, в Мінську до останнього намагаються їх уникнути.

Відсутність жорсткого карантину, на відміну від усіх сусідніх країн, і водночас - порівняно низька офіційна статистика рівня захворюваності часто використовуються як аргумент правильності взятого Мінськом курсу на збереження системи охорони здоров'я, що дісталася від Радянського Союзу.

Чи так це насправді? І чи дійсно ситуація з коронавірусом у Білорусі є такою безхмарною?

Місяць мовчання

Історія білоруської пандемії почалася 28 лютого, коли в Національному технічному університеті було виявлено нульового пацієнта - студента з Ірану.

Біда прийшла, звідки ніхто не чекав - у столиці вчиться багато китайських студентів, живе персонал численних китайських компаній, а під Мінськом функціонує білорусько-китайський індустріальний парк - усе це результат особливих відносин, які зав'язав Лукашенко з КНР вже понад 10 років тому.

Тому білоруська медицина чекала на прихід вірусу з Китаю, проте жодного завезення інфекції з Піднебесної зареєстровано не було.

Незабаром, вже 2 березня, вірус був виявлений у дизайнера одного з підприємств легкої промисловості Вітебська. В кінці лютого проводився тиждень високої моди в Мілані, і тільки від одного з підприємств у відрядження до Італії поїхали понад 30 осіб.

Епіцентром епідемії несподівано став Вітебськ, а масштаби лиха місцевій владі вдавалося приховувати протягом місяця.

Усе змінилося, коли від пневмонії, спричиненої коронавірусом, 31 березня померла відома в країні особа - заслужений артист Білорусі 75-річний Віктор Дашкевич, актор Вітебського драмтеатру.

Як потім з'ясувалося, це була не перша смерть - декількома днями раніше померла медсестра однієї з вітебських лікарень, потім - місцевий пенсіонер, який лежав у лікарні.

Лікування трактором

Пандемія почалася в досить невдалий для Александра Лукашенка період - перед початком чергової виборчої кампанії.

Саме тому він публічно виступає проти будь-яких різновидів карантину. І річ не лише в самій кампанії.

Понад половина зайнятих в Білорусі працюють на державних підприємствах або є держслужбовцями - а отже, їхній карантин доведеться оплачувати державі.

А в економіці Білорусі рецесія почалася ще минулого року, і ситуація лише погіршується, оплачувати з бюджету простій більш ніж половини працюючих зараз немає можливості...

"Частіше мийте руки, вчасно снідайте, обідайте і вечеряйте, горілкою треба не тільки руки мити, але і в перерахунку на чистий спирт приймати 40-50 грамів, труїти цей вірус. Але не на роботі... Не треба ніякої паніки, треба просто працювати. Особливо зараз на селі, приємно подивитися, як люди на тракторі працюють, і ніхто не говорить про віруси. Трактор вилікує всіх", - заявив Лукашенко.

Його прессекретар повідомила, що глава держави не вживає ніяких особливих засобів захисту, зустрічається з людьми і вітається з ними за руку. Хіба що частіше миє руки.

Крім цього, Лукашенко порадив населенню лікуватися горілкою, вершковим маслом, дихати димом багаття, ну і звісно, кататися на тракторі...

У тому, що люди вмирають від коронавірусу, Лукашенко звинуватив... самих померлих.

"Ну ми ж просили... Йому завтра 80 років буде. Чого ти ходиш по цій вулиці, а тим більше працюєш? Дружина здорова, донька здорова, тому що імунітет сильний, а він, бідний, не витримав", - висловився він про смерть актора Дашкевича.

Другого померлого, пенсіонера, Лукашенко звинуватив у тому, що його вага була 130 кілограмів.

У відповідь у білоруських соцмережах почався флешмоб: люди пишуть про себе некрологи в стилі Лукашенка, щоб висловити солідарність із родинами, які так і не дочекалися співчуття від влади.

Самоізоляція проти волі влади

На перший погляд, країна дослухалася до Лукашенка.

Офіційно підприємства продовжують працювати. Йдуть чемпіонати Білорусі з футболу та хокею, які тепер дивляться мільйони вболівальників по всьому світу - адже в інших європейських країнах спортивні заходи скасували.

Лише цього тижня був запроваджений карантин у школах та університетах, проте майже одночасно почалися репетиції параду до 9 травня, в якому братимуть участь тисячі військовослужбовців.

Втім, це зовсім не означає, що люди повірили владі.

Свіже соцопитування САТІО свідчить: дві третини білорусів стали частіше мити руки, 48% припинили відвідування громадських заходів і почали регулярно користуватися антисептиком. При цьому літні люди обмежують себе більше, ніж молоді: значно рідше вони виходять на вулицю без причини, ходять у магазини, їздять громадським транспортом...

Протягом березня в інтернеті поширювалося кілька петицій із закликом до влади тверезо поглянути на ситуацію і застосувати досвід сусідніх країн.

"Уряд продемонстрував свою повну нездатність вжити адекватних заходів для того, щоб протистояти стрімкому поширенню пандемії в Білорусі... Влада, як завжди, бореться з народом, а не з пандемією, підставляючи людей під смертельну небезпеку", - виступили зі зверненням лідери опозиції.

Самі ж громадяни дуже швидко зрозуміли, що "порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих".

Ще з середини березня приватні компанії з власної ініціативи перевели працівників на віддалену роботу.

Задовго до офіційного закриття навчальних закладів усі, хто міг, припинили водити дітей до шкіл і дитячих садків.

Іноді це відбувалося зі скандалами. Наприклад, студенти Мінського лінгвістичного університету в запеклому протистоянні з адміністрацією відвоювали право на віддалене навчання.

Один за одним через відсутність глядачів скасовували концерти і спектаклі, в кафе, бари і кінотеатри заходили лише поодинокі відвідувачі.

І хоча формально карантин в країні не оголошено, сьогодні Мінськ вечорами мало чим відрізняється від міст ЄС - на вулицях порожньо, окремі перехожі намагаються триматися подалі один від одного, багато хто в масках.

Робота з контактами

Проте, за офіційними даними, ситуація в Білорусі не виглядає настільки драматично, як у сусідніх країнах.

Станом на 7 квітня коронавірусом заразилися 794, а померли 13 осіб.

І хоча в перерахунку на кількість населення це більше, ніж в Україні, однак менше, ніж в Польщі чи Литві.

"Катастрофи абсолютно немає. Так, приріст у нас спостерігається. Слава богу, що не лавиноподібний. І це треба втримати", - сказав Александр Лукашенко. У характерній для себе манері він заявив, що готовий особисто лікувати заражених коронавірусом, проте міністр охорони здоров'я запевняє: "поки не треба".

Як Білорусі вдалося утримати низький рівень заражень без жорсткого карантину?

Одна з причин цього - велика кількість тестувань на коронавірус.

В країні провели вже понад 40 тис. тестів на коронавірусну інфекцію. Більше того, вже запущено власне виробництво тестів, оскільки закуплені в Китаї в 30% випадків давали помилкові результати.

Ще один безумовний плюс білоруської системи охорони здоров'я - кількість апаратів штучної вентиляції легенів. Їх число на кількість населення навіть вище, ніж у багатьох країнах ЄС і навіть у США.

Втім, одночасно проблеми виникли з індивідуальними засобами захисту, багато з яких імпортувалися. А тепер навіть оплачені поставки заблоковані.

Також у Білорусі, на відміну від сусідніх країн, госпіталізують не лише хворих на пневмонію, викликану коронавірусом, а й усіх хворих, навіть із легкими симптомами.

В обов'язковому порядку госпіталізують перші контакти хворих, а якщо необхідно - навіть другі контакти (люди, з якими контактували ті, хто спілкувався з хворим).

Такими першими контактами, а їх уже тисячі, заповнені кілька корпусів мінських лікарень, але саме їхня ізоляція і дає можливість відносно стримувати поширення вірусу - найчастіше новими носіями виявляються госпіталізовані перші контакти.

"Ми вживаємо заходів з пошуку пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з виявлення всіх контактів цих осіб, з госпіталізації контактів першого рівня, з проведення протиепідемічних заходів на всій території країни. Якби ми цього не робили, то сьогодні ми мали б 800 випадків на день і нічим не відрізнялися б від тих країн, які розташовані поруч з нами", - заявила заступниця міністра охорони здоров'я Білорусі Олена Богдан.

Поки медична система справляється з таким напливом пацієнтів - в мінських лікарнях ще є вільні місця.

Однак незрозуміло, що буде, якщо кількість заражень стрімко зросте. Зокрема, з Вітебська, який став одним з епіцентрів епідемії (більше заражених - лише в столиці), доходять лише уривчасті повідомлення про те, що медустанови працюють на межі своїх можливостей.

У разі, якщо кількість хворих різко зросте, частину інфікованих доведеться відправляти на домашню обсервацію.

Тоді без жорсткого карантину по всій країні Білорусь може накрити справжній вал заражень.

Одночасно в країні виникло безліч волонтерських ініціатив, які займаються постачанням у медичні установи дефіцитного спецодягу, гарячих обідів, лікарям дають можливість переночувати в порожніх квартирах чи готелях, щоб вони не контактували зі своїми сім'ями, люди приносять продукти самотнім людям похилого віку.

У ситуації, коли медпрацівники змушені самі собі виготовляти маски, їх шиють волонтери, громадські організації. На один тільки рахунок, відкритий МОЗ, білоруси перевели понад мільйон доларів, а подібних рахунків є декілька.

Громадяни продемонстрували згуртованість і організованість в умовах пандемії.

Можливо, саме така згуртованість і дозволить країні уникнути різкого зростання захворюваності без жорстких карантинних заходів. Але це не точно.

Автор: Тетяна Калиновська,

журналістка, Мінськ