Трактор против коронавируса: что стоит за отказом Лукашенко от карантина в Беларуси

Внезапно для себя Беларусь стала самой либеральной страной в Европе.

В ситуации, когда подавляющее большинство стран ввели жесткие карантинные ограничения, в Минске до последнего стараются их избежать.

Отсутствие жесткого карантина, в отличие от всех соседних стран, и одновременно – сравнительно низкая официальная статистика уровня заболеваемости часто используются как аргумент правильности взятого Минском курса на сохранение системы здравоохранения, доставшейся от Советского Союза.

Так ли это на самом деле? И действительно ли ситуация с коронавирусом в Беларуси настолько благополучна?

Месяц молчания

История белорусской пандемии началась 28 февраля, когда в Национальном техническом университете был выявлен нулевой пациент – студент из Ирана.

Беда пришла, откуда не ждали – в Минске учится большое количество китайских студентов, живет персонал многочисленных китайских компаний, а под Минском функционирует белорусско-китайский индустриальный парк – все это итог особых отношений, которые завязал Лукашенко с КНР уже более 10 лет назад.

Поэтому белорусская медицина ожидала прихода вируса из Китая, однако ни одного завоза инфекции из Поднебесной зарегистрировано не было.

Вскоре, уже 2 марта, вирус был выявлен у дизайнера одного из предприятий легкой промышленности Витебска. В конце февраля проводилась неделя высокой моды в Милане, и только от одного из предприятий в командировку в Италию отправились более 30 человек.

Эпицентром эпидемии неожиданно стал Витебск, а масштабы бедствия местным властям удавалось скрывать месяц.

Все изменилось, когда от пневмонии, вызванной коронавирусом, 31 марта умер известный в стране человек – заслуженный артист Беларуси 75-летний Виктор Дашкевич, актер Витебского драмтеатра.

Как потом выяснилось, это была не первая смерть – несколькими днями ранее умерла медсестра одной из витебских больниц, затем – местный пенсионер, который находился в больнице на лечении.

Лечение трактором

Пандемия началась в весьма неудачный для Александра Лукашенко период – прямо перед началом очередной избирательной кампании.

Именно поэтому он публично выступает против любых видов карантина. И дело не только в самой кампании.

Более половины занятых в Беларуси работает на государственных предприятиях или являются госслужащими – а значит, их уход на карантин придется оплачивать государству.

А в экономике Беларуси рецессия началась еще в прошлом году, ситуация в этом только ухудшается, оплачивать из бюджета простой более чем половины работающих сейчас нет возможности…

"Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте, водкой надо не только руки мыть, но и в пересчете на чистый спирт принимать 40-50 грамм, травить этот вирус. Но не на работе… Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе, приятно посмотреть, как люди на тракторе работают и никто не говорит про вирусы. Трактор вылечит всех", – заявил Лукашенко.

Его пресс-секретарь сообщила, что глава государства не принимает никаких особенных средств защиты, встречается с людьми и здоровается с ними за руку. Только чаще моет руки.

Помимо этого Лукашенко посоветовал населению лечиться водкой, сливочным маслом, дышать дымом костра, ну и конечно, кататься на тракторе…

В том, что люди умирают от коронавируса, Лукашенко обвинил… самих умерших.

"Ну мы же просили... Ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? Жена здорова, дочка здорова, потому что иммунитет сильный, а он, бедолага, не выдержал", – высказался он про смерть актера Дашкевича.

Второго умершего, пенсионера, Лукашенко обвинил в том, что его вес был 130 килограммов.

В ответ в белорусских соцсетях начался флешмоб: люди пишут о себе некрологи в стиле Лукашенко, чтобы выразить солидарность с семьями, которые так и не дождались соболезнований от власти.

Самоизоляция против воли властей

На первый взгляд, страна послушалась Лукашенко.

Официально предприятия продолжают работать. Идут чемпионаты Беларуси по футболу и хоккею, которые теперь смотрят миллионы болельщиков по всему миру – ведь в других европейских странах спортивные мероприятия отменили.

Лишь на этой неделе был введен карантин в школах и университетах, однако почти одновременно начались репетиции парада к 9 мая, в котором будут участвовать тысячи военнослужащих.

Впрочем, это вовсе не означает, что люди поверили властям.

Свежий соцопрос САТИО показал: две трети белорусов стали чаще мыть руки, 48% прекратили посещение общественных мероприятий и начали регулярно пользоваться антисептиком. При этом пожилые люди ограничивают себя больше, чем молодые: значительно реже выходят на улицу без причины, ходят в магазины, ездят на общественном транспорте.

В течение марта в интернете распространялось несколько петиций с призывом к властям трезво взглянуть на ситуацию и использовать опыт соседних стран.

"Правительство продемонстрировало свою полную неспособность принять адекватные меры для того, чтобы противостоять стремительному распространению пандемии в Беларуси... Власти, как обычно, борются с народом, а не с пандемией, подставляя людей под смертельную опасность", – выступили с обращением лидеры оппозиции.

Сами же граждане очень быстро сообразили, что "спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

Еще с середины марта частные компании по своей инициативе перевели работников на удаленную работу.

Задолго до официального закрытия учебных заведений, все, кто мог, перестали водить детей в школы и детские сады.

Иногда это происходило со скандалами. Например, студенты Минского лингвистического университета в жарком противостоянии с администрацией отвоевали право на удаленное обучение.

Один за другим из-за отсутствия зрителей отменялись концерты и спектакли, в кафе, бары и кинотеатры забредали редкие посетители.

И хотя формально карантин в стране не объявлен, сегодня Минск по вечерам мало чем отличается от городов в ЕС – на улицах пусто, редкие прохожие стараются держаться подальше друг от друга, многие в масках.

Работа с контактами

Тем не менее, согласно официальным данным, ситуация в Беларуси не выглядит столь драматично, как в сопредельных странах.

По состоянию на 7 апреля коронавирусом заразилось 794, а умерло 13 человек.

И хотя в пересчете на количество населения это больше, чем в Украине, зато меньше, чем в Польше или Литве.

"Катастрофы абсолютно нет. Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", – сказал Александр Лукашенко. В характерной для себя манере он заявил, что готов лично лечить зараженных коронавирусом, однако министр здравоохранения заверяет: "пока не надо".

Как Беларуси удалось удержать низкий уровень заражений без жесткого карантина?

Одна из причин этого – большое количество тестирований на коронавирус.

Республика провела уже более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Более того, уже запущено собственное производство тестов, поскольку купленные в Китае в 30% случаев давали ошибочные результаты.

Еще один безусловный плюс белорусской системы здравоохранения – количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Их число на количество населения даже выше, чем во многих странах ЕС и даже в США.

Впрочем, одновременно проблемы возникли с индивидуальными средствами защиты, многие из которых импортировались. Теперь же даже оплаченные поставки были заблокированы.

Также в Беларуси, в отличие от соседних стран, госпитализируют не только больных пневмонией, вызванной коронавирусом, но и всех больных, даже с легкими симптомами.

В обязательном порядке госпитализируют первые контакты больных, а если необходимо – даже вторые контакты (люди, с которыми контактировали те, кто общался с больным).

Такими первыми контактами, а их уже тысячи, заполнены несколько корпусов минских больниц, но именно их изоляция и дает возможность относительно сдерживать распространение вируса – чаще всего новыми носителями вируса оказываются госпитализированные первые контакты.

"Мы принимаем меры по поиску пациентов с коронавирусной инфекцией, по выявлению всех контактов этих лиц, по госпитализации контактов первого уровня, по проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. Если бы мы этого не делали, то сегодня мы имели бы 800 случаев в день и ничем бы не отличались от тех стран, которые расположены рядом с нами", – заявила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Пока медицинская система справляется с таким наплывом пациентов – в минских больницах еще есть свободные койки.

Однако непонятно, что будет, если число заражений резко возрастет. В частности, из Витебска, ставшего одним из эпицентров эпидемии (больше зараженных – только в столице), доходят лишь отрывочные сведения о том, что медучреждения работают на пределе своих возможностей.

В случае, если количество заболевших резко возрастет, часть инфицированных придется отправлять на домашнюю обсервацию.

Тогда без жесткого карантина по всей стране Беларусь может накрыть настоящий вал заражений.

Одновременно в стране возникло множество волонтерских инициатив, которые занимаются поставкой в медицинские учреждения дефицитной спецодежды, горячих обедов, врачам дают возможность переночевать в пустых квартирах или гостиницах, чтоб они не контактировали со своими семьями, люди приносят продукты одиноким старикам.

В ситуации, когда медработники вынуждены сами себе изготавливать маски, их шьют волонтеры, общественные организации. На один только счет, открытый Минздравом, белорусы перевели более миллиона долларов, а подобных счетов несколько.

Граждане продемонстрировали сплоченность и организованность в условиях пандемии.

Возможно, именно такая сплоченность и позволит стране избежать резкого роста заболеваемости без строгих карантинных мероприятий. Но это не точно.

Автор: Татьяна Калиновская,

журналистка, Минск