На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України

Це сталося офіційно. Жорсткі дискусії, що тривали у Брюсселі понад три тижні, наклалися на стрімке зростання захворюваності в Україні (та ще у кількох державах нашого регіону). У підсумку Євросоюз відмовився відкривати кордони для туристів з України і з високою імовірністю взагалі не зробить цього у поточному сезоні.

В ЄС були лише дві країни, які відстоювали підхід максимальної відкритості (обидві входять до популярних туристичних напрямків для українців) – але вони не змогли здолати опір більшості.

Не пройшла також ідея допуску гостей за результати ПЛР-тестування.

Як невеличка компенсація – Євросоюз розширить перелік категорій іноземців, які мають право на в’їзд попри загальну заборону, але це допоможе лише меншій частині подорожуючих-українців.

Втім, навіть за цих умов для громадян та мешканців України лишилося кілька відкритих туристичних напрямків. Серед них – одна з держав ЄС, яка пускає до себе іноземців, не зважаючи на позицію Брюсселя. І це лишає невеликі сподівання, що згодом нова реальність, економічний та політичний тиск змусять і інших переглянути чинні заборони.

Під загрозою бумеранга

У вівторок, зі зривом усіх планових термінів, країни ЄС дійшли згоди щодо правил допуску іноземців після 1 липня. За оприлюдненим рішенням, заборона на "некритичні" поїздки до ЄС продовжиться для більшості держав світу; лише мешканці 14 держав отримали право подорожувати до Шенгенської зони з будь-якою метою, включно із туристичною.

З країн нашого регіону двері відкрилися лише для однієї держави – Грузії. Натомість Україна до "зеленого списку" не увійшла.

Це навряд чи стало для когось несподіванкою, зважаючи на динаміку епідемії в нашій державі. "Європейська правда" ще тиждень тому попереджала, що кордони ЄС для нас не відкриються. А відтоді список "країн-щасливчиків" ще й скоротився майже учетверо: з 54 держав, які були у ньому тиждень тому, до фінального рішення увійшли лише 14.

Чи були ті, хто виступав за відкриття кордонів з Україною? Так!

Понад те, дві держави лобіювали дозвіл для всього світу.

Наприклад, звучала ідея допускати лише тих, хто перед відльотом пройшов тест та має довідку про його негативний результат. Джерела інформагенції AFP зазначають, що найширше і якнайшвидше відкриття кордонів підтримували дві держави, Португалія та Греція – але вони лишилися у меншості.

Важлива деталь: робота кордонів належить до компетенції кожної столиці, тому юридично греки або португальці мають право проігнорувати вказівку Євросоюзу. Однак цього не станеться. Після тривалих та виснажливих переговорів обидві столиці поступилися і пообіцяли дотримуватися спільного рішення.

"Джерела пояснюють, що у разі, якщо Греція в односторонньому порядку відкриє кордони для третіх держав з високим епідемічним навантаженням, це повернеться для них бумерангом. В цьому разі деякі держави Шенгену, такі як Австрія, імовірно закриють свої кордони для греків", – пояснює грецьке видання Ethnos.gr.

Коли відкриється ЄС?

То що ж буде із поїздками до Євросоюзу? Чи матимуть мешканці України шанс перетнути кордон Шенгену?

Тут варто наголосити: не дарма йдеться саме про мешканців, а не про громадян України. Річ у тім, що за новими епідемічними критеріями значення матиме не паспорт туриста, а те, де він жив у останні тижні та місяці. Тому ті українці, які мешкають, приміром, у Грузії та подорожують звідти до ЄС, не матимуть проблем із перетином кордону.

До слова, для в'їзду до ЄС у такому разі віза не потрібна. Адже дію безвізу не зупиняли – а епідемічні обмеження є зовсім іншою історією.

Також Євросоюз визначив низку категорій подорожуючих, для яких запровадять винятки. На додачу до сезонних робітників, яких пускали і на піку епідемії (навіть організовуючи для них чартерні рейси), країни ЄС отримали право пускати до себе також українських студентів, що їдуть вступати до тамтешніх вишів. Із наближенням навчального року це стає особливо важливим.

І це також – частина відповіді на те, чи варто розраховувати на швидке зняття обмежень.

Ні. На жаль, цього літа всі країни ЄС для нас навряд чи відкриються.

Шанс на те, що заборону в'їзду знімуть до серпня – украй невисокий, якщо взагалі не нульовий. Низка столиць ЄС не готові пом’якшувати "санітарний кордон" із державами, де вирує епідемія, а Україну вони воліють зараховувати саме до такої групи.

Чи відкриються кордони восени? Тут ясності також немає. На жаль, у разі, якщо темпи нових заражень не впадуть, ЄС може лишитися закритим для наших мешканців, аж доки не буде винайдена вакцина. Тобто як мінімум до наступного року.

Так, ця політика Євросоюзу може здаватися дивною, зважаючи на те, що у ЄС є держави зі значно гіршими показниками, на кшталт Швеції, Бельгії, Португалії чи Іспанії, та й кордони ЄС із Британією залишаються відкритими. Однак для низки західних урядів ці аргументи не працюють. І Україна зможе вплинути на їхню політику лише у разі, якщо кількість зафіксованих заражень у нашій державі почне спадати.

Втім, прагнення перехопити українських туристів у літній сезон-2020 зникло не у всіх. Навіть у країнах ЄС.

Балканська відпустка

Ми вже згадували про те, що Греція не просто була не в захваті від продовження заборони на допуск туристів. Понад те – вона навіть намагалася її обійти.

Ще 15 червня ця балканська країна відкрила два аеропорти (в Афінах та Салоніках) для іноземців, включно з українцями, опублікувала "інструкцію" на сайті МЗС та розпочала приймати гостей. На туристичних форумах є навіть звіти пасажирів першого рейсу Wizz Air Київ-Афіни, який прилетів до грецької столиці вранці 16 червня... Однак тривало це недовго. Невдовзі (ймовірно, під тиском Брюсселя) грецькі прикордонники змінили правила і заборонили саджати у літак тих, хто не має особливого статусу, як-то посвідки на проживання або дружину/чоловіка із паспортом громадянина ЄС.

Тепер у Афінах прямо кажуть, що вже не намагатимуться обійти загальноєвропейські правила та будуть дотримуватися спільної політики щодо в’їзду.

Та у ЄС є країна, яка вирішила не йти на поступки Брюсселю.

Це – Хорватія.

Там знайшли лазівку, яка дозволяє отримати туристичний потік, не наражаючись на відкритий конфлікт з Єврокомісією. Для цього усіх туристів, які їдуть витрачати кошти, влада віднесла до категорії "гостей, візит яких важливий з мотивів економічної безпеки Хорватії".

Для в’їзду в країну достатньо показати роздруковане бронювання номера у будь-якому офіційно зареєстрованому готелі або гостьовому будинку на території Хорватії.

Втім, більшість інших держав ЄС не зможуть повторити хорватський рецепт. Річ у тім, що Хорватія не в Шенгені – і саме тому їй дозволяють таке відверте "чітерство". Все одно на її кордонах з іншими членами ЄС є контроль, тож звідти турист не зможе непоміченим потрапити до Австрії чи Німеччини. З країн ЄС подібне могли би запровадити ще лише Болгарія, Румунія та Кіпр, але поки що жодна з них таких намірів не анонсувала.

Виникає питання: як потрапити до Хорватії? Є два шляхи: або літаком (варто чекати на чартери від туристичних компаній), або автомобілем. Останній шлях став доступним віднедавна, і за це українські туристи мають дякувати Угорщині. Угорці відкрили транзитний проїзд своєю територію для громадян України, і поки що цей шлях реально працює.

Ба більше, у рішення Ради ЄС про кордони, ухвалене в останній день хорватського головування у цьому органі, передбачливо додали спеціальний виняток для таких транзитних подорожуючих!

Головне – не забудьте роздрукувати бронь готелю.

І, наостанок, треба нагадати про ще одну балканську державу – Албанію.

Ця країна, що не є членом ЄС, також дозволяє в’їзд українцям і не має жодних обмежень. Автомобілем туди за нинішніх обмежень можна доїхати тільки через Косово (перетнувши кордони Угорщини та Сербії), але до албанської столиці Тирани літають рейсові літаки SkyUp, чартери МАУ та Jonika. Отже, цього року албанський напрямок може стати дуже популярним серед українців.

І, нарешті, віднедавна є можливість (принаймні теоретична) потрапити до Чорногорії, але є одна умова. Українців пускають до цієї країни з негативним результатом "свіжого" тесту на SARS-CoV-2, зробленим в акредитованих лабораторіях. У різних поясненнях від уряду доводилося зустрічати вимогу про те, що тест має бути зданий не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону, а результати отримані не більше ніж за 48 годин до того; щоби точно не мати проблем на кордоні, є сенс дотриматися обох цих вимог.

За даними посольства України в Чорногорії, це може бути ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла (ELISA)

Туреччина: туризм по-новому

Хай там як, потік туристів до Албанії та Хорватії є мізерним у порівнянні з головним туристичним напрямком – Туреччиною. Торік її відвідали 1,5 млн українців. І хоча цьогорічні цифри можуть бути нижчими, ця країна не має наміру відмовлятися від літнього туристичного сезону.

Туреччина планувала відкрити свої кордони для українських туристів відсьогодні, тобто з 1 липня, але насправді зробила це ще наприкінці червня – вже тоді в аеропорту вільно впускали в країну тих, хто прилетів з Києва. А відтепер почнуть літати також чартерні рейси, передусім до Анталії, яку епідемія коронавірусу майже не вразила (на відміну від багатьох інших турецьких регіонів).

До слова, два місяці тому Туреччина була одним з регіональних антилідерів за масштабами епідемії. За офіційними даними, в країні зареєстровано майже 200 тисяч ковід-заражень та понад 5000 смертей. Однак жорсткий карантин із комендантською годиною, ізоляцією цілих регіонів та масовим тестуванням дозволив стабілізувати ситуацію.

Нині Туреччина перейшла у "зелену зону". Зокрема, після повернення звідти до України від туристів не вимагатимуть двотижневої ізоляції (так само, як і з Хорватії чи Албанії, принаймні станом на сьогодні). А уряд обіцяє, що умови відпочинку (зокрема, обмеження наповненості готелів до 50% місць) робить перебування там відносно безпечним.

Важлива деталь: для туристів, які летять на курорти Анталії, діє особлива вимога.

"Після прильоту до Туреччини вимагатиметься страхування, яке б покривало лікування від COVID-19", – пояснює посол України Андрій Сибіга.

Як ця вимога діятиме на практиці, наразі не зрозуміло. Не виключено, що для забудькуватих туристів страхові поліси продаватимуть також на місці. Але є сенс попіклуватися про це ще в Україні, перед вильотом.

А от від купівлі турів на інший популярний туристичний напрямок – у Єгипет – ми би радили утриматися. Ця країна залюбки пускає туристів, але поїздка має шанси на ускладнення. У Єгипті зараз – спалах епідемії. Країна увійшла у "червону зону", а це означає, що після повернення до України туристи мають йти на двотижневу ізоляцію. І, на додаток, рівень смертності у Єгипті від "корони" у останні тижні є помітно вищим за український.

І на завершення – про ще один напрямок, який досі закритий, але обіцяє відкритися з 1 серпня. Йдеться про Грузію, яка близька до України і територіально, і культурно.

Звісно, у коронавірусний рік складно давати будь-які гаранті, тому ніхто не скаже з абсолютною певністю, що рейси до Грузії відновляться від серпня. Але якщо це станеться, то грузинські пляжі, гірські будиночки та гестхауси, доповнені щирою грузинською гостинністю, дадуть українцям можливість зняти стрес, якого цього року у нашому житті було явно понад норму.

Автор: Сергій Сидоренко,

Редактор "Європейської правди"