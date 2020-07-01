На море в Европу: какие страны и когда будут впускать туристов из Украины

Это произошло официально. Жесткие дискуссии, которые шли в Брюсселе больше трех недель, наложились на стремительный рост заболеваемости в Украине (и еще в нескольких странах нашего региона). В итоге Евросоюз отказался открывать границы для туристов из Украины и с высокой долей вероятности вообще не сделает этого в текущем сезоне.

В ЕС были только две страны, которые отстаивали подход максимальной открытости (обе входят в число популярных туристических направлений для украинцев) - но они не смогли преодолеть сопротивление большинства.

Не прошла также идея допуска гостей за результаты ПЦР-тестирования.

Как небольшая компенсация - Евросоюз расширит перечень категорий иностранцев, имеющих право на въезд несмотря на общий запрет, но это поможет только меньшей части украинских путешественников.

Впрочем, даже в этих условиях для граждан и жителей Украины осталось несколько открытых туристических направлений. Среди них - одна из стран ЕС, которая пускает к себе иностранцев, несмотря на позицию Брюсселя. И это оставляет небольшие надежды, что со временем новая реальность, экономическое и политическое давление заставят и других пересмотреть действующие запреты.

Под угрозой бумеранга

Во вторник, со срывом всех плановых сроков, страны ЕС договорились о правилах допуска иностранцев после 1 июля. Согласно обнародованному решению, запрет на "некритические" поездки в ЕС продолжится для большинства стран мира; только жители 14 государств получили право въезжать в Шенгенскую зону с любой целью, включая туристическую.

Из стран нашего региона двери открылись только для одного государства - Грузии. Украина же в "зеленый список" не вошла.

Это вряд ли стало для кого-то неожиданностью, учитывая динамику эпидемии в нашей стране. "Европейская правда" еще неделю назад предупреждала, что границы ЕС для нас не откроются. А с тех пор список "стран-счастливчиков" еще и сократился почти в четыре раза: из 54 государств, которые были в нем неделю назад, в финальное решение вошли только 14.

Были ли те, кто выступал за открытие границ с Украиной? Да!

Более того, два государства лоббировали разрешение для всего мира.

Например, звучала идея допускать только тех, кто перед отлетом прошел тест и получил справку о его отрицательном результате. Источники информагентства AFP отмечают, что широкое и скорейшее открытие границ поддерживали два государства, Португалия и Греция - но они остались в меньшинстве.

Важная деталь: работа границ относится к компетенции каждой столицы, поэтому юридически греки или португальцы имеют право проигнорировать указание Евросоюза. Однако этого не произойдет. После длительных и изнурительных переговоров обе столицы уступили и пообещали придерживаться общего решения.

"Источники объясняют, что в случае, если Греция в одностороннем порядке откроет границы для третьих государств с высокой эпидемической нагрузкой, это обернется для них бумерангом. В этом случае некоторые государства Шенгена, такие как Австрия, вероятно, закроют свои границы для греков", - объясняет греческое издание Ethnos.gr.

Когда откроется ЕС?

Что же будет с поездками в Евросоюз? Будет ли у жителей Украины шанс пересечь границу Шенгена?

Здесь стоит отметить: не зря мы говорим именно о жителях, а не о гражданах Украины. Дело в том, что по новым эпидемическим критериям значение будет иметь не паспорт туриста, а то, где он жил в последние недели и месяцы. Поэтому те украинцы, которые живут, например, в Грузии и путешествуют оттуда в ЕС, не будут иметь проблем с пересечением границы.

К слову, для въезда в ЕС в таком случае виза не нужна. Ведь действие безвиза не останавливали, а эпидемические ограничения - это совсем другая история.

Также Евросоюз определил ряд категорий путешественников, для которых введут исключения. В дополнение к сезонным работникам, которых пускали и на пике эпидемии (даже организуя для них чартерные рейсы), страны ЕС получили право пускать к себе также украинских студентов, которые едут поступать в местные вузы. С приближением учебного года это становится особенно важным.

И это тоже часть ответа на то, стоит ли рассчитывать на быстрое снятие ограничений.

Нет. К сожалению, этим летом все страны ЕС для нас вряд ли откроются.

Шанс на то, что запрет въезда снимут до августа - крайне невысокий, если вообще не нулевой. Ряд столиц ЕС не готовы смягчать "санитарный кордон" с государствами, где бушует эпидемия, а Украину они относят именно к этой группе.

Откроются ли границы осенью? Здесь ясности тоже нет. К сожалению, в случае, если темпы новых заражений не спадут, ЕС может остаться закрытым для жителей Украины, пока не будет изобретена вакцина. То есть как минимум до следующего года.

Да, эта политика Евросоюза может казаться странной, учитывая то, что в ЕС есть государства со значительно худшими показателями, вроде Швеции, Бельгии, Португалии или Испании, да и границы ЕС с Британией остаются открытыми. Однако для ряда западных правительств эти аргументы не работают. И Украина сможет повлиять на их политику только в том случае, если количество зафиксированных заражений в нашей стране начнет спадать.

Впрочем, стремление перехватить украинских туристов в летний сезон-2020 исчезло не у всех. Даже в ЕС.

Балканский отпуск

Мы уже упоминали о том, что Греция не просто была не в восторге от продолжения запрета на допуск туристов. Более того, она ​​даже пыталась его обойти.

Еще 15 июня эта балканская страна открыла два аэропорта (в Афинах и Салониках) для иностранцев, включая украинцев, опубликовала "инструкцию" на сайте МИД и начала принимать гостей. На туристических форумах есть даже отчеты пассажиров первого рейса Wizz Air Киев-Афины, который прилетел в греческую столицу утром 16 июня... Но продолжалось это недолго. Вскоре (вероятно, под давлением Брюсселя) греческие пограничники изменили правила и запретили сажать в самолет тех, кто не имеет особого статуса, как то вида на жительство или жену/мужа с паспортом гражданина ЕС.

Теперь в Афинах прямо говорят, что уже не будут пытаться обойти общеевропейские правила и будут придерживаться общей политики въезда.

Но в ЕС есть страна, которая решила не идти на уступки Брюсселю.

Это - Хорватия.

Там нашли лазейку, которая позволяет получить туристический поток, не идя на открытый конфликт с Еврокомиссией. Для этого всех туристов, которые едут тратить деньги, власти отнесли к категории "гостей, визит которых важен из соображений экономической безопасности Хорватии".

Для въезда в страну достаточно показать распечатанное подтверждение бронирования номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме на территории Хорватии.

Впрочем, большинство других стран ЕС не смогут повторить хорватский рецепт. Дело в том, что Хорватия не в Шенгене - и именно поэтому ей позволяют такое откровенное "читерство". Все равно на ее границах с другими членами ЕС действует контроль, поэтому оттуда турист не сможет незамеченным попасть в Австрию или Германию. Из стран ЕС подобное могли бы предпринять еще только Болгария, Румыния и Кипр, но пока ни одна из них таких намерений не анонсировала.

Возникает вопрос: как попасть в Хорватию? Есть два пути: либо на самолете (стоит ждать чартеров от туристических компаний), либо на автомобиле. Последний путь стал доступным недавно, и за это украинские туристы должны быть благодарны Венгрии. Венгры открыли транзитный проезд по своей территории для граждан Украины, и пока этот путь реально работает.

Более того, в решение Совета ЕС о границах, принятое в последний день хорватского председательства в этом органе, предусмотрительно добавили специальное исключение для таких транзитных путешественников!

Главное - не забудьте распечатать бронь отеля.

И, напоследок, надо напомнить о еще одной балканской стране - Албании.

Эта страна, не являющаяся членом ЕС, также разрешает въезд украинцам и не вводит никаких ограничений. На автомобиле туда при нынешних ограничениях не доехать, но в албанскую столицу Тирану летают рейсовые самолеты SkyUp, чартеры МАУ и Jonika. Так что в этом году албанское направление может стать очень популярным среди украинцев.

Другие курорты Балкан открывать свои границы не спешат.

Турция: туризм по-новому

В любом случае поток туристов в Албанию и Хорватию остается мизерным по сравнению с главным туристическим направлением - Турцией. В прошлом году ее посетили 1,5 миллиона украинцев. И хотя цифры этого года могут быть ниже, эта страна не намерена отказываться от летнего туристического сезона.

Турция планировала открыть свои границы для украинских туристов с сегодняшнего дня, то есть с 1 июля, но на самом деле сделала это еще в конце июня - уже тогда в аэропорту свободно впускали в страну тех, кто прилетел из Киева. А теперь начнут летать также чартерные рейсы, прежде всего в Анталию, которую эпидемия коронавируса почти не затронула (в отличие от многих других турецких регионов).

К слову, два месяца назад Турция была одним из региональных антилидеров по масштабам эпидемии. По официальным данным, в стране зарегистрировано почти 200 000 ковид-заражений и более 5000 смертей. Однако строгий карантин с комендантским часом, изоляцией целых регионов и массовым тестированием позволил стабилизировать ситуацию.

Сейчас Турция перешла в "зеленую зону". В частности, по возвращении оттуда в Украину от туристов не потребуют двухнедельной изоляции (так же, как и из Хорватии или Албании, по крайней мере на сегодняшний день). А правительство обещает, что условия отдыха (в частности, ограничения наполненности отелей до 50% мест) делает пребывание там относительно безопасным.

Важная деталь: для туристов, которые летят на курорты Анталии, действует особое требование.

"По прилету в Турцию с вас потребуют страховку, покрывающую лечение от COVID-19", - объясняет посол Украины Андрей Сибига.

Как это требование будет действовать на практике, пока неясно. Не исключено, что для забывчивых туристов страховые полисы будут продавать на месте. Но есть смысл позаботиться об этом еще в Украине, перед вылетом.

А вот от покупки туров на другое популярное туристическое направление - в Египет - мы бы советовали воздержаться. Эта страна охотно пускает туристов, но поездка имеет шансы на осложнения. В Египте сейчас - вспышка эпидемии. Страна вошла в "красную зону", а это значит, что по возвращении в Украину туристы должны идти на двухнедельную изоляцию. И, вдобавок, уровень смертности в Египте от "короны" в последние недели - заметно выше украинского.

И в завершение - еще об одном направлении, которое до сих пор закрыто, но обещает открыться с 1 августа. Речь идет о Грузии, которая близка к Украине и территориально, и культурно.

Конечно, в коронавирусный год сложно давать какие-либо гарантии, поэтому никто не скажет с абсолютной уверенностью, что рейсы в Грузию возобновятся с августа. Но если это произойдет, то грузинские пляжи, горные домики и гестхаусы, сдобренные искренним грузинским гостеприимством, дадут украинцам возможность снять стресс, которого в этом году в нашей жизни было явно больше нормы.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"