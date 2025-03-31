Ле Пен уперше прокоментувала вирок, який закриває їй шлях до президентства

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен назвала вирок суду, який забороняє їй брати участь у президентських виборах 2027 року, є "політичним рішенням".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтервʼю телеканалу TF1.

За словами Ле Пен, судді ухвалили "політичне рішення", щоб "перешкодити мені брати участь у президентських виборах". Вона назвала це "порушенням принципу верховенства права".

"Голова суду безпідставно засудив фаворита президентських виборів", – підкреслила політикиня у першому інтервʼю після оголошення вироку.

Вона також підтвердила, що подасть апеляцію на рішення "якнайшвидше".

"Мене усунули, але і позбавили голосів мільйонів французів", – наголосила Ле Пен, додавши, що "не дозволить себе так усунути".

Нагадаємо, 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об'єднання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії.

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з Марін Ле Пен та дванадцять помічників.

Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.