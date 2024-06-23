У німецькій опозиції вимагають депортувати українських біженців без роботи

Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Bild, яке наводить ZDF.

Добріндт вважає, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

"Більш ніж через два роки після початку війни тепер має має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", – зазначив він.

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Опозиційний політик також розкритикував те, що за рахунок грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

"Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції" – вказав Добріндт.

Вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та "раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву "Х", що означає "християнин".

"(Лідер РФ Владімір) Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті", – заявив він.

Водночас лідер партії "Зелених", яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.

"Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни", – заявив він.

Раніше повідомляли, що у межах програми прискореної інтеграції українців у ринок праці Німеччини Jobturbo вдалось залучити близько 33 тисяч людей – ушестеро менше, ніж очікував німецький уряд.

Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль закликав роботодавцям брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.

Нагадаємо, напередодні низка політиків у Німеччині закликала скасувати стандартну допомогу по безробіттю для українських біженців в країні – так звані "гроші для громадян" (Bürgergeld).