У Німеччині оголосили імена перших міністрів у новому уряді

У Німеччині партія Християнсько-демократичний союз оголосила імена своїх міністрів в новому уряді, який, як очікується очолить лідер політсили Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як зазначено, у новому уряді ХДС отримає 7 із 17 міністерських портфелів.

Міністром закордонних справ в уряді Мерца стане політик-консерватор Йоганн Вадефуль. 62-річний Вадефуль є заступником голови фракції ХДС у Бундестазі, відповідальним за зовнішню політику та оборону.

Він раніше виступив за те, щоб Україні було дозволено використовувати німецьку зброю проти цілей на території Росії. Крім того, він висловлювався за переоцінку колишньої політики Німеччини щодо Росії.

Крім того, Катеріна Райхе очолить міністерство економіки, майбутнім міністром транспорту стане депутат Бундестагу від ХДС Патрік Шнайдер.

Нове міністерство з цифровізації та модернізації держави очолить Карстен Вільдбергер, голова правління Ceconomy AG і MediaMarktSaturn-Gruppe.

Політикиня з Баден-Вюртемберга Ніна Варкен стане міністеркою охорони здоров'я, а міністерка освіти Шлезвіг-Гольштейна Карін Прієн очолить федеральне міністерство освіти та сім'ї.

Цього ж дня глава ХСС Маркус Зьодер також має намір представити імена трьох міністрів від політсили.

Майбутні члени кабінету міністрів від Соціал-демократичної партії будуть представлені в другій половині дня на невеликому з'їзді партії в Берліні. Перед цим СДПН має схвалити угоду про коаліцію.

6 травня Бундестаг має обрати Мерца канцлером.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів.

Але через внутрішні суперечки в таборі консерваторів "Альтернатива для Німеччини" поступово нарощує рейтинг.

Читайте детальніше: Жовта картка для канцлера: чому партія Мерца втрачає підтримку ще до початку роботи уряду